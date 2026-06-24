Francia, dividida por el aire acondicionado: una costumbre española que no se imita en Europa

Cristina Montalvo 24 JUN 2026 - 15:28h.

Solo disponen de estos aparatos en torno al 20% de los hogares europeos frente al 80 en Estados Unidos

El mapa de alto riesgo de muertes por calor: Bizkaia, Navarra y Madrid, en cabeza

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Europa sufre con la ola de calor, pero hay una diferencia con España. Aquí tiramos mucho del aire acondicionado, pero en Europa lo usan mucho menos que la media mundial.

Hasta hace muy poco en el norte y el centro de Europa su uso se consideraba prescindible por los pocos días de calor, por ser un lujo innecesario y por los efectos contaminantes. Por eso solo disponen de estos aparatos en torno al 20% de los hogares europeos, frente al 80 en Estados Unidos. Es la media, pero en países como España, Italia o Grecia, el porcentaje es muy superior..

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La cuestión es que el cambio climático y estas olas de calor está haciendo que Europa se replantee su postura. En Francia, este debate está más encendido que los termómetros y se ha convertido en objeto de batalla politica: ¿se debe generalizar el uso del aire acondicionado? La extrema derecha quiere implantarlo de forma masiva y la izquierda se niega.

Para estar en contra se aduce el coste que supone y el aumento de las emisiones, pero tanto una cosa como la otra depende de cómo se genere la energía para alimentar su funcionamiento. De hecho, Francia es la que menos co2 emite gracias a sus nucleares. España es la que tiene los precios de la luz más baratos, gracias a las renovables.

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Los defensores del aire acondicionado dicen que evita muertes. Las cifras señalan que las relacionadas con las altas temperaturas son mucho más altas en Europa que en Estados Unidos. Pero, además, el calor en interiores sin refrigerar también reduce la calidad del sueño, la productividad de los trabajadores y el rendimiento de los escolares.