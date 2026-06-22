La ola de la calor hace subir el precio de la luz

Cristina Montalvo 22 JUN 2026 - 15:54h.

Esta ola de calor que barre Europa nos está haciendo pagar ya la luz al precio más caro de los últimos meses.

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Y esta ola de calor que barre Europa nos está haciendo pagar ya la luz al precio más caro de los últimos meses. El uso del aire acondicionado se dispara, hace aumentar la demanda de electricidad y este incremento no se puede cubrir con energías renovables, que son las baratas.

Hay que recurrir a las centrales de gas, que siempre es más caro. Esto ocurre en las horas puntas del día, donde más alta es la demanda de energía y también a partir de la tarde, cuando se reduce la generación con fotovoltaica. Como consecuencia, tenemos los precios díarios más altos en meses, y con picos que como esta noche se acercará a los 200€/megavatio hora.

La luz sube aquí y en toda Europa. El incremento se nota, sí, en todos los países afectados por la ola de calor. Hoy Francia, Alemania, Italia, todos con un precio medio mayorista por encima de los 100 euros, y por encima de España. Porque aquí, a diferencia de esos países, lo constata el Banco de España, gracias a la eólica y la renovable, el precio de la luz cada vez está más desacoplado del precio del gas.

Y tendremos estos precios mientras dure el calor. O más caros, este martes, nueva subida. Más de 112 euros megavatio la media diaria, con los precios mínimos muy altos y con la advertencia de los expertos del grupo ASE de que nos encaminamos a un verano complicado porque se esperan olas de calor no solo en Europa, también Asia, que provocaría un aumento global del consumo de gas para cubrir esa demanda de electricidad y que impulsaría los precios de esta materia, que están un 20% más caros que hace un año por la guerra de Irán.