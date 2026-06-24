Beatriz Benayas 24 JUN 2026 - 21:39h.

Con la impactante imagen de papel de periódico usado como compresa, una ONG africana quiere concienciar al mundo.

"Las niñas van con temor a la escuela pensando que se van a manchar", destaca Ana Sierra, sexóloga y psicóloga.

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500 millones de mujeres sufren pobreza menstrual en el mundo. Son la cuarta parte de quienes tienen la regla y no solo no tienen recursos para compresas o tampones, tampoco acceso a agua y un baño para preservar su higiene. Eso hace que una de cada cinco niñas sudafricanas falten a clase. Con la impactante imagen de papel de periódico usado como compresa, una ONG africana quiere concienciar al mundo acerca de este problema.

Hay sangre que es invisible. Que pasa desapercibida, y eso que su color no es discreto. "Es un problema grave. Se invierte mucho dinero en productos y muchas veces no se conocen", señala Ana Sierra, sexóloga y psicóloga. Hablamos de la menstruación, algo tan natural en las mujeres que cuesta creer que sea un claro indicativo de la desigualdad en el mundo. Así lo denunciaban tres de los periódicos más leídos de Sudáfrica.

Mancha roja en su portada, que muchas veces actúan como compresas para 4 millones de niñas en el país. "Van con temor a la escuela pensando que se van a manchar, no hay información a niños y niñas, lo ven como algo vergonzoso, incluso culpabilizador. Al final genera mucha ansiedad, una sensación de vergüenza porque no saben lo que les pasa y una situación de desiguladad frente a los chicos".

No poder acceder a estos productos de higiene condiciona el día a día de niñas y mujeres en todo el mundo. Sin ir más lejos, en España más de un 20 por ciento de mujeres sufren pobreza menstrual. "El tema de llos genitales femeninos ha habido mucha presión en cuanto a su olor y su higiene". Una mancha social que habría que borrar con más educación y visibilildad.