Beatriz Benayas 24 JUN 2026 - 20:45h.

En las aulas de los bebés más pequeños, se pasa de 8 a como mucho 4 bebés

La rebaja de ratios en las clases de primaria y secundaria necesitan mayoría parlamentaria

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Después de meses de protestas de los profesores y una huelga de las maestras de 0 a 3 años, hoy el Gobierno anuncia que prepara un recorte histórico de la proporción de alumnos por aula. Padres y profesores lo celebran mientras la patronal lo ve inviable.

En las aulas de los bebés más pequeños, se pasa de 8 a como mucho 4 bebés. En las de un año, se recorta más de la mitad, de 13 a 6 niños y en las de 3 años de 20 a 8 pequeños. En las clases del segundo ciclo de infantil, las de tres a seis años, el recorte es menor con una bajada de 25 a 20 niños por aula y en las de los más mayores, en Bachillerato, de 35 a 30 máximo.

Todo eso es lo que cede el ministerio de Educación con un real decreto que también pide climatizar las aulas y que empezaría a aplicarse en el curso 2027-2028. Esto no requiere apoyos parlamentarios mientras la rebaja de ratios en las clases de primaria y secundaria sí necesitan mayoría parlamentaria porque se están tramitando en el Congreso recortar de 25 a 20 alumnos las aulas de primaria y de 30 a 25 las de la ESO.