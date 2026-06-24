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El Gobierno anuncia que prepara un recorte histórico de la proporción de alumnos por aula

El Gobierno anuncia que prepara un recorte histórico de la proporción de alumnos por aula
El Gobierno anuncia que prepara un recorte histórico de la proporción de alumnos por aula. Cuatro

  • En las aulas de los bebés más pequeños, se pasa de 8 a como mucho 4 bebés

  • La rebaja de ratios en las clases de primaria y secundaria necesitan mayoría parlamentaria

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Después de meses de protestas de los profesores y una huelga de las maestras de 0 a 3 años, hoy el Gobierno anuncia que prepara un recorte histórico de la proporción de alumnos por aula. Padres y profesores lo celebran mientras la patronal lo ve inviable.

En las aulas de los bebés más pequeños, se pasa de 8 a como mucho 4 bebés. En las de un año, se recorta más de la mitad, de 13 a 6 niños y en las de 3 años de 20 a 8 pequeños. En las clases del segundo ciclo de infantil, las de tres a seis años, el recorte es menor con una bajada de 25 a 20 niños por aula y en las de los más mayores, en Bachillerato, de 35 a 30 máximo.

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Todo eso es lo que cede el ministerio de Educación con un real decreto que también pide climatizar las aulas y que empezaría a aplicarse en el curso 2027-2028. Esto no requiere apoyos parlamentarios mientras la rebaja de ratios en las clases de primaria y secundaria sí necesitan mayoría parlamentaria porque se están tramitando en el Congreso recortar de 25 a 20 alumnos las aulas de primaria y de 30 a 25 las de la ESO.

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