Europa se achicharra con temperaturas de hasta 18º por encima de lo normal

Beatriz Benayas 24 JUN 2026 - 21:08h.

Fuera de España, la máxima más asfixiante se ha registrado en el suroeste francés, con más de 44 grados.

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Calor en España y calor en más de media Europa. En zonas donde no están preparados para superar los 40 grados. El continente se achicharra esta semana con el termómetro subiendo a un ritmo muy por encima de lo habitual.

Fuera de España, la máxima más asfixiante se ha registrado en el suroeste francés, con más de 44 grados. Si medimos cuánto está subiendo la temperatura por encima de lo normal hablamos de ocho grados de anomalía al alza en Roma y Berlín, de 12 en Londres y casi 18 grados extra por encima de lo habitual a finales de junio en París.

Todo esto en países donde muchos no tienen aire acondicionado. Aquí lo tenemos en casi la mitad de los hogares, pero en el resto de Europa, solo lo tiene una quinta parte como en Francia y en países como Reino Unido, todavía menos, apenas un 5%.