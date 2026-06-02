Comodidad, colores suaves y prendas amplias: así es la moda que refleja cómo queremos vivir ahora

Marta Egea 02 JUN 2026 - 08:00h.

Cada vez más personas priorizan prendas cómodas, tejidos suaves, siluetas amplias y colores relajantes para encontrar calma a través de su ropa

Comprar para sentirte mejor (y arrepentirte después): el hábito emocional que ya afecta a la mayoría de españoles

Compartir







La moda siempre ha estado asociada a estructuras rígidas, tendencias difíciles de llevar y cierta idea de que la incomodidad era necesaria. Tacones dolorosos, prendas ajustadas o looks extremadamente calculados eran parte de una estética aspiracional ligada al esfuerzo y la perfección.

En 2026, se busca lo contrario: ropa cómoda, siluetas amplias, tejidos suaves y colores relajantes. La moda empieza a ser un reflejo de una necesidad colectiva más emocional que estética: sentir calma, ligereza y bienestar en medio de una vida marcada por el cansancio y la hiperestimulación. Esta tendencia incluso tiene nombre propio: low-energy dressing. Un estilo basado en prendas fáciles de llevar, tonos neutros, básicos funcionales y una estética más relajada que prioriza la comodidad frente a la rigidez o el exceso visual.

PUEDE INTERESARTE El nuevo lujo es no hacer nada: cada vez más personas buscan desconectar sin salir de casa

Vestirse es emocional

La ropa nunca ha servido únicamente para cubrir el cuerpo, la forma de vestir influye directamente en cómo nos percibimos a nosotros mismos y en cómo nos relacionamos con el entorno. Pero, en los últimos años, esa dimensión emocional parece haberse intensificado mucho más.

Ahora, ya no se elige qué ponerse solo en función de las tendencias o estética, también según cómo quieren sentirse. Eso cambia completamente la relación con la moda. Después de años marcados por el agotamiento mental, la ansiedad social y una sensación constante de prisa, cada vez más gente busca en la ropa algo parecido a una sensación de refugio. Por eso, triunfan los tejidos suaves, las prendas amplias, los colores relajantes y los looks que transmiten calma visual.

PUEDE INTERESARTE Menos perfección y más realidad: el giro en redes hacia un estilo de vida más auténtico y sin filtros

La comodidad deja de ser entendida solamente como algo físico para ser una experiencia emocional. Hay prendas que generan seguridad, otras transmiten tranquilidad, algunas hacen que nos sintamos protegidos y otras son todo lo contrario: producen incomodidad, presión o agotamiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Por eso, la moda cómoda no parece únicamente una tendencia estética, sino una respuesta emocional al contexto en el que vivimos. Muchas personas sienten que ya hay suficiente ruido mental en el día a día como para que también vestirse suponga un reto. Esta tendencia refleja eso: priorizar prendas que hagan sentir bien a quien las lleva.

La comodidad ya no está reñida con el estilo

La comodidad ha dejado de verse como algo descuidado o poco elegante para convertirse en una parte importante del estilo personal. Por eso triunfan las siluetas relajadas, los tejidos agradables al tacto, las zapatillas minimalistas, los pantalones fluidos o los conjuntos amplios que permiten movimiento y naturalidad. Incluso muchas firmas de lujo y grandes marcas han comenzado a apostar por diseños mucho más funcionales y versátiles, adaptados a la vida cotidiana real y no solo a una imagen aspiracional.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Esta estética effortless es un reflejo de esta nueva mentalidad: verse bien sin que parezca que ha costado demasiado esfuerzo. Puede ser esa una de las clave del momento actual, después de años de perfección extrema y sobreproducción visual en redes sociales, muchas personas empiezan a valorar mucho más la sensación de autenticidad y bienestar que transmite una imagen cómoda y natural.

Los colores también hablan del momento emocional

No es casual que los tonos neutros y relajantes dominen cada vez más la moda actual. Beige, blanco roto, gris, azul empolvado, marrón arena, verde salvia o tonos crema aparecen constantemente tanto en colecciones de ropa como en decoración, diseño visual o redes sociales. Detrás de esta paleta sencilla, parece existir una explicación mucho más emocional que estética.

Estamos en un momento donde los estímulos nos rodean: pantallas brillantes, notificaciones constantes, publicidad agresiva, exceso de información y tendencias visuales que cambian a una velocidad enorme. Debido a ello, muchas personas parecen buscar justo lo contrario con su ropa: una calma visual.

Los colores suaves transmiten precisamente esa sensación de descanso mental. Generan ambientes más tranquilos, menos saturados y emocionalmente más ligeros, algo que conecta directamente con el cansancio colectivo y la necesidad de bajar el ritmo. Por eso, gran parte de la moda de este 2026 parece alejarse de los looks excesivamente estridentes o recargados priorizando una estética más limpia.

La moda es un reflejo de cómo nos sentimos

La moda no habla únicamente de ropa. También son emociones, identidad y una manera de comunicarnos. De hecho, cada vez más gente parece cansada de vestir para encajar y empieza a vestir para sentirse auténtica.

Durante mucho tiempo, las tendencias funcionaban casi como reglas rígidas sobre los que “tocaba” llevar. Existía mucha presión por seguir ciertas estéticas, colores o siluetas concretas para proyectar una imagen determinada. Pero ahora, la moda es más libertad y bienestar emocional.

Por eso, conviven tendencias que pueden parecer opuestas: hay quienes se sienten más cómodos con tonos neutros y tejidos suaves, mientras que otros utilizan tonos vivos y estampados llamativos o quienes mezclan estilos sin preocuparse por las normas. La clave es vestir como mejor haga sentir a cada persona.

La autenticidad se ha convertido en uno de los valores más buscados hoy en día. Después de unos años de perfección extrema en redes sociales, muchos quieren vestir a su manera, buscando comodidad emocional en prendas amplias y colores suaves, o utilizando look maximalistas, colores vibrantes o mezclas más atrevidas.

Ambas cosas responden a la misma necesidad: sentirse libres dentro de la ropa. Esta quizá es una de las mayores transformaciones de la moda: entender que no existe una forma correcta de vestir bien, porque sentirse bien se puede ver de formas distintas.