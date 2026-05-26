El 'clean look' ha muerto: por qué la falsa naturalidad se convirtió en la obsesión estética del momento

Marta Egea 26 MAY 2026 - 08:00h.

Detrás de este look que prometía naturalidad, había rutinas complejas, productos virales y una imagen extremadamente cuidada y controlada

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El conocido como ‘clean look’ dominó las redes sociales hasta convertirse en una auténtica revolución estética. Tanto Instagram como TikTok o Pinterest parecían ponerse de acuerdo en una única idea de belleza: piel luminosa sin poros, moño tirante, cejas perfectamente hechas, joyería minimalista y un make up no make up. Pero algo está cambiando.

En los últimos meses, se ha empezado a hablar del fin del ‘clean look’. No porque la naturalidad haya desaparecido, sino porque la obsesión por parecer impecablemente natural ha acabado generando el efecto contrario: cansancio, saturación y una sensación de perfección artificial que es difícil de sostener.

Qué es exactamente el ‘clean look’

Nació como una mezcla de minimalismo, estética wellness y lujo discreto. Se popularizó a partir de 2021 en TikTok e Instagram, impulsado por figuras como Hailey Bieber, Bella Hadid o Kendall Jenner.

La idea era transmitir una imagen aparentemente sencilla: piel luminosa, maquillaje muy ligero, labios hidratados, ropa neutra y peinados extremadamente pulidos. Sin embargo, detrás de este supuesto “aspecto natural” había muchas horas de cuidado, productos caros y una estética muy concreta. Se debía transmitir una estética sin esfuerzo, aunque realmente estuviera cuidadosamente construido. El problema es que esa naturalidad pronto dejó de sentirse real.

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Este fue uno de los motivos por los que el ‘clean look’ dejó de ser tendencia. Hay una clara contradicción: la obsesión por la naturalidad que terminó siendo una forma de perfección imposible.

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La piel debía verse hidratada, pero sin textura. Debía parecer que no se llevaba maquillaje, pero ocultando cualquier imperfección. El pelo tenía que estar brillante y pulido en todo momento. Incluso, las pecas que antes eran naturales, comenzaron a dibujarse con maquillaje. Lo que en teoría buscaba alejarse de los filtros exagerados y del maquillaje cargado acabó siendo otro estándar igual o más exigente.

Una nueva obsesión: verse “humana”

Lo curioso de esta nueva tendencia es que no parece ir hacia el exceso en sí, sino hacia algo más complejo: recuperar cierta imperfección. Las revistas de belleza internacionales hablan ya de una vuelta a los rostros reales: pieles con textura, maquillaje menos rígido, peinados menos controlados y una estética que prioriza más la personalidad que la perfección. Después de años intentando parecer impecables, ahora se quiere volver a ser uno mismo.

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La clave ya no es parecer perfecta, sino parecer auténtica. Hubo un momento en el que las redes estaban llenas de los mismos moños tirantes, las mismas fundas de móvil beige, los mismos glosses brillantes y las mismas morning routine. Todo extremadamente limpio, minimalista, aspiracional y sin personalidad.

El ‘clean look’ tendía a homogeneizar los rostros. Todo el mundo llevaba el mismo maquillaje, el mismo peinado y hasta las mismas expresiones faciales. Con este cambio se pretende recuperar la individualidad y personalidad que se había perdido. El eyeliner más marcado, el pelo con textura o incluso los labios más intensos han vuelto a reclamar su lugar.

Los peinados tirantes ‘clean look’: un peligro para el pelo

El moño pulido y las coletas extremadamente tirantes son uno de los símbolos más reconocibles del ‘clean look’. El problema es que, detrás de esa estética aparentemente sofisticada y limpia, había un riesgo real para la salud capilar: la alopecia por tracción.

Cuando estos peinados se hacen de forma continuada pueden tener un enorme impacto. La farmacéutica y experta en dermocosmética, Helena Rodero, explica que la tensión constante sobre el folículo piloso puede acabar debilitando el cabello y provocando pérdida de densidad, sobre todo en zonas como las entradas o la línea frontal del pelo.

Este no es un problema que aparezca de un día para otro, y precisamente por eso muchos no relacionan la caída del cabello con hábitos como estos, que pueden parecer inofensivos pero provocan esta alopecia por tracción que ocurre cuando el folículo soporta una tensión constante durante mucho tiempo. Al principio puede manifestarse como sensibilidad en el cuero cabelludo, pequeños pelos rotos o sensación de alivio al soltarse el pelo. Si el hábito se mantiene durante meses o años, el daño puede volverse permanente.

¿Ha muerto realmente el ‘clean look’?

Probablemente no del todo. Como pasa con casi todas las tendencias, muchas de sus claves van a seguir presentes. La piel luminosa, el interés por el skincare o el maquillaje ligero no van a desaparecer de repente.

Lo que sí parece estar desapareciendo es la obligación de verse constantemente impecable bajo una idea muy concreta de naturalidad. Muchos sostienen que no ha desaparecido, sino que se ha transformado hacia versiones más ligeras y accesibles.

Esta nueva estética parece está más relacionada con sentirse bien que con parecer una versión perfectamente editada de uno mismo. Las rutinas interminables han dado paso a otras más cortas, pensadas para reparar la piel realmente y con una menor obsesión por comprar constantemente todas las novedades virales. La naturalidad vuelve a estar de moda, pero esta vez no ser perfecta está bien.