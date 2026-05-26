Los incendios en España no cesan: el 30% de lo quemado en Europa ha sido en nuestro país

Beatriz Benayas 26 MAY 2026 - 21:20h.

En lo que llevamos de año, se han quemado más de 26.858 hectáreas en España: solo Francia ha tenido más fuegos.

El mapa del calor en Europa: anomalías de hasta 15º en pleno mes de mayo

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Pendientes de Doñana y con la vista puesta en más puntos porque las altas temperaturas han disparado de golpe el peligro de incendio esta semana. Estamos viendo variaciones de más de 10 grados en las máximas de una semana para otra camino de los 40. La zona más peligrosa está hoy justo en Doñana y este miércoles la cosa va a más.

Según se intensifique el calor, la mancha roja se va a extender en la mitad suroeste y el norte y conforme avance la semana, casi no quedarán rincones verdes. Casi toda la península en amarillo, naranja y rojo o sea riesgo alto, muy alto, o extremo. Así que hay que extremar la precaución con fuegos y colillas.

En lo que llevamos de año, se han quemado más de 26.858 hectáreas en España. Es más del doble que el año pasado que fue el más catastrófico y es un 30% de todo lo que se ha quemado este año en toda Europa. Solo Francia ha tenido más fuegos. Nosotros somos los segundos con más de 200 incendios.