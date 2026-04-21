Sandra Mir 21 ABR 2026 - 15:32h.

Las multas por dejar a tu mascota atada en un comercio o suelta por el parque van de 500 a 10.000 euros

Vemos in situ cómo hay dueños que siguen dejando a sus perros atados a las puertas de los supermercados y libres en los parques

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Acaba de entrar en vigor una nueva normativa que afecta a los dueños de perros. Multas de entre 500 hasta 10.000 euros por soltarlos en zonas públicas o por dejarlos atados en la puerta del supermercado una farmacia o cualquier otro comercio. La Ley de Bienestar Animal lo avala. Y no se cumple.

El artículo 27 de la Ley de Bienestar Animal prohibe mantener a los animales "atados o deambulando por espacios públicos sin la supervisión presencial por parte de la persona responsable de su cuidado y comportamiento", recoge la norma. La clave está en la supervisión presencial del animal, manteniéndolo siempre a la vista para poder actuar de inmediato ante cualquier incidente, ya sea una pelea con otro perro o para prevenir golpes de calor o episodios de ansiedad.

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Las multas vienen recogidas en el artículo 76, estableciendo un baremo que abarca de los 500 a los 10.000 euros de sanción, dependiendo de cada caso. Si se considera una infracción leve, cuando dejarlo no ha provocado peleas con otro perro, ataques o cualquier otro incidente por no estar con la mascota de forma presencial estaríamos ante una multa de hasta 500 euros.

Vemos in situ cómo hay dueños que siguen dejando a sus perros atados a las puertas de los supermercados. "Lo voy a seguir haciendo porque ella lo pasa peor si la dejo sola en casa. Y son tres minutos y además es feliz cuando vuelvo porque la doy pan", dice una de las dueñas que lo deja atada, sabiendo que puede ser multada. Otra se justifica también por el tiempo. "Voy a entrar y salir y lo sabe, no es dejarla horas atadas son unos minutos".

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En cuanto a dejar el perro suelto en los paseos para lo mismo. Hay dueños que los llevan correa en mano según la normativa sobretodo para proteger, "a los niños, a los mayores y a nosotros también". Otros apuestan por el sentido común. "Si hay niños o me lo piden les llevo con la correa sin problema, pero si no hay nadie prefiero llevarlos sueltos". Es lo que dicen otros, que les quieren dar su espacio a sus mascotas siempre que no molesten a nadie. Pero ojo, las multas ya están aquí.