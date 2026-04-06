El misterio del 600, el guardián de la A6: "Estará ahí hasta que me jubile"

El coche era del padre de Paco, tiene 54 años y está aparcado en la Complutense donde él es conserje.

Las cámaras de Google Maps lo han captado a lo largo de los años en el mismo lugar: De 2008 a 2025.

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Estos días de coche y carretera, si viajan por la autovía de A Coruña, a su paso por Madrid, podrán ver un misterioso coche. Lleva años ahí. Se trata de un clásico Seat 600. Las cámaras de Google Maps lo han captado a lo largo de los años. De 2008 a 2025. En el mismo lugar. ¿Qué hace ahí? ¿De quién es? En Noticias Cuatro, hemos descubierto su historia.

Miles de conductores pasan la autovía cada día y si se fijan siempre van a verlo. Un misterioso Seat 600 que vigila desde hace décadas la carretera de A Coruña.

Paco es el dueño del coche ."Este coche sale de la ilusión que ha tenido mi padre, tuvo mi padre durante muchos años"

Lo compró cuando se sacó el carnet hace 54 años y le valió a esta familia de 5 miembros para recorrer España. "El coche nos ha llevado a Santiago de Compostela, por Asturias, al monasterio de Piedra, a Teruel, al pueblo" Eran viajes muy distintos a los de hoy en día.

"Había que ir parando cada hora y media o así porque los coches se calentaban. Ahí hemos ido pues 5 o 6 personas. Llevábamos unas bacas encima del techo, hasta lo que se pudiera".

Su padre lo mimaba y limpiaba casi todos los días. Ahora lo hace él. "Ya que es una cosa pública, procuramos tenerlo siempre en las mejores condiciones". Arranca y funciona perfectamente.

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Por ahí pasa mucha gente y despierta el interés de muchos de ellos. "Es como una institución aqui ya. La gente lo ve, lo echa de menos cuando no está".

Le han llegado muchas ofertas para comprarselo, pero siempre ha dado la misma respuesta. "Es un legado de mi padre y yo en lo que yo esté, el coche estará siempre conmigo. Esto tiene para mi más valor que el dinero"

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Su padre trabajó como conserje en la Universidad Complutense de Madrid, un puesto que él heredó y lo que explica que siempre esté ahí aparcado. "Espero que en 3 o 4 meses me vaya a prejubilar".

La familia Gómez lleva décadas viviendo en una portería de la universidad, al jubilarse podría perderla y Madrid perdería a este guardián de la A6.