La artrosis precoz es la segunda causa de problemas en los deportista profesionales.

Los expertos alertan de la artrosis precoz: "No puede ser que con 7 u 8 años los niños hagan entrenamientos de mayores, es una barbaridad."

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La artrosis precoz es la segunda causa de problemas en los deportista profesionales. Y afecta sobre todo a las mujeres. Con solo 5 años, Sara Ezquerro empezó a jugar al fútbol. Entrenaba casi a diario. "Yo empecé a notar una molestia en la rodilla. Cuando el doctor me enseñó la resonancia vi un agujero. Si no me operaba, a lo mejor con 25 años, no iba a poder volver a practicar deporte en mi vida". No quedaba otra. Tuvo que renunciar al deporte profesional por su artrosis precoz.

"Yo pensaba que eso lo tenía la gente muy mayor, no una persona de 15 años". Y es por no prevenir. Muchas lesiones pueden llevar a una artrosis en un futuro. El 31% de los atletas de alto rendimiento acaba desarrollando la enfermedad a partir de los 45 años.

Josep Vergés, presidente de la Fundación Internacional de Artrosis OAFI explica que "el deportista tendría que empezar a hacer actividad física en el momento que pasa a vida adulta, a los 16 años. No puede ser que con 7 u 8 años los niños hagan entrenamientos de mayores, es una barbaridad.

Jocelio Campos, Traumatólogo en HM Nou Delfos alerta de que "la mala gestión de esta carga de entrenamiento aceleró el desgaste del cartílago. Solo con un trabajo complementario de fortalecimiento y estabilización puedes evitar el desgaste que puede haber en estos casos". Porque cuando se dedica la vida al deporte hay que aprender a escuchar al cuerpo y dosificar.