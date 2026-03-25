La primera Semana Santa con la baliza V16 en el coche que millones de españoles no quieren llevar

Beatriz Benayas 25 MAR 2026 - 21:13h.

El Domingo de Ramos es el día con más víctimas mortales.

Baliza V16 de la DGT: 10 preguntas y respuestas para entender de una vez por todas cómo usarla y evitar multas

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Quedan solo dos días para que arranquen las vacaciones de Semana Santa con la vista pues en el tiempo, sí, pero también en la carretera. Porque se espera un gran éxodo de más de 4 millones de desplazamientos. Estamos en la primera Semana Santa con la baliza V16 en el coche. Se trata de un dispositivo que muchos no llevan, no porque se les haya olvidado, sino porque no quieren. "Se ve mejor el triángulo", señalan algunos ciudadanos que afirman de forma rotunda "que no se la van a comprar".

De hecho, hay cuatro millones de conductores que se declaran objetores de la baliza al considerar que no es eficaz, a pesar de que es obligatoria. Esto en una semana que es la más mortal del año en carretera porque en estos días aumentan un 11% los heridos y fallecidos en el asfalto, según ha contabilizado Línea Directa.

V-16 de obligado uso

Desde el pasado 1 de enero, en caso de sufrir una incidencia en carretera y tener que detener el vehículo, es obligatoria la utilización del dispositivo de preseñalización de peligro V-16 para avisar al resto de usuarios de la vía, no sólo de manera física a través de la luz sino, aún más importante, de manera virtual a través de los navegadores de vehículos y teléfonos móviles y de los Paneles de Mensajería Variable situados en las carreteras para que adopten las medidas oportunas de prevención ante la incidencia que se van a encontrar en carretera. Cada día, de media, la plataforma DGT 3.0 recibe la activación de unas 2.700 incidencias a través de la V-16.

Respecto al 011, ha indicado que este teléfono ha sido "recientemente mejorado" con la incorporación de la Inteligencia Artificial a través de la inclusión de capacidades avanzadas de procesamiento del lenguaje (PLN) que permiten "la transcripción automática de las interacciones, la identificación de entidades relevantes y el análisis del estado emocional del usuario, facilitando la evaluación y mejora continua del servicio".

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En este escenario, Tráfico pone el foco en el colectivo de motoristas y recuerda que durante la Semana Santa pasada fallecieron 27 personas en 26 siniestros de tráfico, de los cuales 8 eran motoristas. Así, la DGT espera que "no se repita en esta ocasión y que, gracias al respeto a las normas, todos" puedan disfrutar de "unos días de descanso sin incidencias".

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Igualmente, la DGT insiste en la importancia de planificar el viaje con antelación por la ruta más segura para evitar imprevistos, además de informarse del estado de las carreteras y de cualquier incidencia que pueda surgir en el camino a través de las cuentas de X (@informacionDGT y @DGTes), los boletines informativos en radio y televisión, o bien llamando al teléfono 011.

Finalmente, Tráfico llama a "no usar el teléfono móvil mientras se conduce; no conducir ni dejar a nadie que conduzca si se ha ingerido alcohol u otras drogas y respetar los límites de velocidad, así como el resto de las normas de tráfico". "Lo importante es llegar y volver para contarlo", ha concluido.

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El Domingo de Ramos es el día con más víctimas mortales

En la última década en esas fechas ha habido 24.000 accidentes, con 33.000 heridos y 460 muertos. Este estudio ha detectado que en la operación salida se producen más accidentes que en el retorno y que el Domingo de Ramos es el día con más víctimas mortales.

El alcohol y la velocidad, los grandes enemigos al volante junto al móvil. Más de la mitad de los conductores, casi 15 millones, admite que supera los límites de velocidad. Navarra, Extremadura y Aragón encabezan la lista de accidentes en estas fechas. El tramo mas peligrosos es- el kilómetro 206 de la 31 en Alicante.

Se prevén 17 milllones de desplazamientos

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que se superen los 17 millones de movimientos de largo recorrido por carretera durante esta Semana Santa. La operación especial arranca este viernes a las 15.00 horas y estará vigente hasta la medianoche del lunes 6 de abril, festivo en Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Navarra y Comunidad Valenciana.

Según ha informado este miércoles el departamento que dirige Pere Navarro, la operación especial se desarrollará en dos fases. La primera tendrá lugar de las 15.00 horas del viernes 27 hasta las 00.00 del domingo 29 de marzo, días en los que prevé 4,3 millones de desplazamientos. La segunda parte será del miércoles 1 a la medianoche del lunes 6 de abril.

En este sentido, Tráfico cuenta con la máxima disponibilidad de sus medios humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico de la DGT y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además del personal de los servicios de emergencias) y técnicos (radares fijos y móviles de control de velocidad, cámaras para controlar el uso del móvil y del cinturón de seguridad, además de los medios aéreos de los que dispone el Organismo que volarán todos los días del operativo) para controlar el respeto a las normas de tráfico.

Carriles reversibles y adicionales para facilitar la circulación

Para favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, se instalarán carriles reversibles y adicionales mediante señalización, balizamiento y conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos.

La DGT reconoce que estas medidas si bien son "beneficiosas en conjunto porque permiten mejorar la fluidez en determinados ejes viarios especialmente congestionados, pueden ser percibidas en ocasiones como una penalización a los conductores que circulan por el sentido al que se le resta un carril". Por ello, reforzará los itinerarios alternativos que permitan evitar esas rutas y que se pueden consultar en su web.

Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones de mercancías en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas.