A través de sus redes sociales acercan el trabajo rural y buscan educar con su contenido a la vez que rompen estereotipos.

Germán cultiva pimientos en Almería. Nito es agricultor en Canarias y Lucía es ganadera de vacas en A Coruña. Son jóvenes que trabajan en el mundo rural, pero también influencers. Han saltado del campo a las redes y acercan su trabajo a miles de seguidores. Son los agroinfluencers, informa Carla Infiesta. A través de sus redes sociales acercan el trabajo rural. Y buscan educar con su contenido a la vez que rompen estereotipos.

Como señala Germán, "el trabajo de los agricultores tiene mucho mérito y debe ser mostrado". Eso es lo que intenta con su trabajo él, que "a la gente le aporte algo que no sea solo entretenimiento, que pueda ayudar".

Lucía quiere "mostrar el trabajo rural en el día a día, que no se por qué está mal visto". Sí ha notado algo de machismo, "algunos dicen que no puedo ir con las uñas pintadas o que todo lo hace mi padre", pero le compensa.

Nito cree que "hacer conocer cómo lo cultivamos y de dónde viene el producto le da valor".

"La gente y los niños además de ver fútbol, puede ver de dónde viene la comida", insiste.

Y considera que la gente sigue teniendo en mente que el campo es un castigo con esa frase antigua de "estudiar o trabajar en el campo".

La gente piensa que la gente del campo es "analfabeta, y nada más lejos de la realidad"

German se queja de que sean presentados como gente "analfabeta y nada más lejos de la realidad, estudiamos y nos formamos", pero no se viene abajo porque cree que "con que haya una sola persona a la que le sirven estos vídeos ya ha merecido la pena".

Porque aunque alguna vez reciben comentarios negativos, el apoyo de sus miles de seguidores es lo que les motiva. Defienden su labor. Y que el campo es para todos. "Somos gente joven que vive estupendamente y tiene vida social", defiende Lucía. Porque cada alimento que llega a nuestro plato, tiene una historia detrás.