Los motivos de la tractorada de los agricultores

11 FEB 2026 - 21:36h.

La agricultura no para de perder trabajadores y ahora se teme perder negocio con los últimos acuerdos comerciales

El acuerdo de la Unión Europea y Mercosur es lo que les enfada de fuera y la política agraria común lo que no les gusta como está dentro de Europa.

Unos 8.000 agricultores y ganaderos, acompañados de unos 500 tractores llegados de toda España, convocados por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), han tomado las calles de Madrid en señal de protesta para mostrar su descontento por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y del reciente acuerdo comercial UE-Mercosur, así como de la pérdida de rentabilidad que está llevando al cierre de explotaciones.

'En defensa del campo que alimenta a Europa' y 'Cuando el campo se levanta, Europa se detiene. No a Mercosur', o 'Si el campo no produce, la ciudad no come', 'Mercosur y Recortes PAC nuestra ruina', 'El campo no se vende, se defiende', 'No a Mercosur' o 'El campo se muere y tiene asesinos' se ha podido leer en las pancartas que portaban los agricultores .

¿Por qué protestan?

Las protestas del campo vienen de lejos. Es un sector que no para de perder trabajadores y ahora temen perder negocio con los últimos acuerdos comerciales: El de la Unión Europea y Mercosur es lo que les enfada de fuera y la política agraria común lo que no les gusta como está dentro de Europa.

Porque lo primero supone abrir la libre competencia al mercado latinoamericano y lo segundo implica más controles y regulación a los productos europeos si quieren seguir recibiendo los 5.000 millones que cobran en ayudas.

Denuncian que con el acuerdo con Mercosur van a entrar muchos más productos del campo de allí que los que van a salir y además van llegar con menos controles y calidad que los europeos. Denuncian competencia desleal.

Esto Bruselas ya lo contempla y la solución que les da son las salvaguardas que ya ha aprobado con productos como la carne de vacuno, los huevos, cítricos y azúcar.

La Unión pondrá la lupa sobre esas importaciones y si ponen en peligro el mercado local, podrá cortarlas.