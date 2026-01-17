El tratado reducirá o eliminará gradualmente los aranceles sobre alrededor del 90 % de las exportaciones entre la UE y el Mercosur

Las exportaciones de la UE al Mercosur aumentarán en casi 50.000 millones de euros para 2040

La Unión Europea (UE) y el Mercosur han firmado este sábado en Paraguay el acuerdo que creará la mayor zona de libre comercio del mundo, tras 26 años de negociaciones y desavenencias con el sector agrícola comunitario, aunque aún queda pendiente la ratificación en la Eurocámara.

La guerra comercial desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cada vez mayor dependencia de China y las tensiones geopolíticas, con la guerra en Ucrania y la crisis en Oriente Medio aún vigentes, han empujado a ambas partes a superar sus históricas diferencias y sellar un acuerdo tan celebrado como denostado.

Reducción en los aranceles

El tratado reducirá o eliminará gradualmente los aranceles sobre alrededor del 90 % de las exportaciones entre la UE y el Mercosur. Del lado suramericano, uno de los grandes beneficiados será el sector agropecuario, mientras que en Europa será la industria.

Así culmina una odisea que comenzó en 1999, con el cierre en 2019 de un principio de acuerdo político y la conclusión del proceso negociador el 6 de diciembre de 2024, tras añadirse un anexo sobre medioambiente y retocar ciertos capítulos de interés de los suramericanos, como las compras gubernamentales.

Según Von der Leyen, con el acuerdo, las exportaciones de la UE al Mercosur aumentarán en casi 50.000 millones de euros para 2040 y las del Mercosur, en cerca de 9.000 millones de euros.