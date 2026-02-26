Los efectos de las borrascas interminables en España vistos desde el espacio

Hemos tenido 16 borrascas desde octubre con intensidad elevada

¿Por qué llevamos seis borrascas en cinco semanas y cuánto van a durar?

Compartir







Las lluvias de estas semanas dejan una imagen sorprendente desde el espacio. Los efectos de la lluvia eterna que hemos tenido son evidentes a ojos de los satélites de Copernicus. El sur de la península y el norte de Marruecos aparecen, así, completamente verdes. Una auténtica explosión vegetal. Las reservas de agua en Andalucía están al 82%

La imagen contrasta con las del año pasado, donde se puede ver un terreno más árido y seco. Sobre todo en Marruecos, que acumulaba 7 años seguidos de sequía. Ahora sus embalses están al 70%.

16 borrascas desde octubre con intensidad elevada

Este tren de borrascas es un fenómeno meteorológico que, con el cambio climático, puede ser más intenso, más largo o puede ocurrir con más frecuencia. Desde que comenzó la temporada en octubre, hemos tenido 16 borrascas con una intensidad elevada, con efectos destructivos que han provocado muchos problemas

Según un estudio, las lluvias han sido un 36% más intensas de lo habitual tanto en España, hemos visto por ejemplo su efecto en Grazalema donde suele llover mucho pero no tantísimo, como en Portugal o en Marruecos.