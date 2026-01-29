¿Por qué llevamos seis borrascas en cinco semanas y cuánto van a durar?

En las 5 semanas de invierno que llevamos, hemos tenido seis borrascas de alto impacto, pero llevamos seis años sin una ola de frío.

La borrasca Kristin sorprende a España con su chorro de aguijón destructivo

En las 5 semanas de invierno que llevamos, hemos tenido seis borrascas de alto impacto. Empezamos con Francis, luego llegaron todas estas, hasta la última, Kristin. Y, aunque podemos tener la sensación de que está siendo un invierno duro, los expertos dicen que no. De hecho, llevamos 6 años sin una ola de frío. Lo que no es normal es que se encadenen tantas borrascas. Vienen una tras otra, y la cosa no para. Como dicen los ciudadanos que las sufren, "las borrascas nos están atacando muchísimo".

Las borrascas nos castigan, sí, pero tiene una explicación. Y empieza mirando al chorro polar, una intensa banda de vientos que hace de barrera con el aire del ártico y guía el desplazaiento de las borrascas normalmente circula cerca del polo, pero se ha movido. Es como si lo hubieran empujado hacia abajo.

El chorro polar ha bajado de latitud y ha provocado que las borrascas bajen

Francisco Martín, meterológo de Meteored explica que "el chorro polar ha bajado de latitud porque hay un anticiclón de bloqueo en el Polo Norte, y está más abajo de lo normal por lo que afecta a a latitudes más bajas.

Esto está obligando a las borrascas a circular más al sur de lo habitual. Deberían ir a Reino Unido o países del norte, pero no. Además, al circular tan bajas se están enganchando a estas masas de aire húmedo que llegan desde los trópicos. "Y las transportan directamente a la Península. Muchas de las borrascas que nos afectan últimamente tienen un componente subtropical muy llamativa , no era normal hace unos años", explica Martín.

Por si faltaba algo, el Atlántico por el que pasan también está más caliente de lo normal. "Mares más cálidos, mares que pueden suministrar más humendad y más energía y eso genera borracas".

Y esto no va a parar, al menos en diez días, hasta que el anticiclón de bloqueo en el Polo Norte continúe.

La situación no es habitual, enero no suele ser tan húmedo, aunque si miramos a las temperaturas, no está siendo un invierno frío. Para encontrar un invierno más frío de lo normal, hay que remontarse al de 2018.