Año Nuevo Chino en Madrid 2026: programa, fechas y actividades para no perdértelo

El Año Nuevo Chino 2026 comienza oficialmente el 17 de febrero y el epicentro será Usera

Si lo tuyo es ir con el calendario por delante (y no llegar cuando ya están recogiendo farolillos), apunta que está confirmado: el Año Nuevo Chino de 2026 empieza el martes 17 de febrero y corresponde al Año del Caballo. En Madrid, además, Usera vuelve a ser el escenario principal y la ciudad lo celebrará “por undécimo año consecutivo” con un programa de actividades.

Fechas claves de la celebración

El Año Nuevo Chino 2026 comienza oficialmente el 17 de febrero, cuando se da la bienvenida al Año del Caballo de Fuego, que es símbolo de energía, vitalidad y dinamismo en la cultura china. Así, las actividades se prolongan hasta el 5 de marzo en su epicentro tradicional, el distrito de Usera, considerado el “Chinatown” de Madrid.

Además de las actividades organizadas en Usera, el programa oficial del Ayuntamiento de Madrid indica que habrá otros eventos vinculados a esta fiesta en distintos espacios de la ciudad a lo largo de varias semanas.

El epicentro será Usera

El distrito de Usera volverá a convertirse en el corazón de las celebraciones durante casi tres semanas con una oferta amplia de actividades pensadas para todos los públicos.

Entre las propuestas destacan:

Talleres y actividades tradicionales , como origami, papiroflexia, caligrafía china y creación de dragones, pensados tanto para niños como adultos.

, como origami, papiroflexia, caligrafía china y creación de dragones, pensados tanto para niños como adultos. Exposiciones culturales , con muestras de arte, fotografía y carteles dedicados al Año Nuevo Chino, que se prolongan desde mediados de febrero hasta principios de marzo.

, con muestras de arte, fotografía y carteles dedicados al Año Nuevo Chino, que se prolongan desde mediados de febrero hasta principios de marzo. Narración de cuentos y actividades familiares , incluidas sesiones de cuentacuentos que acercan tradiciones e historias ancestrales.

, incluidas sesiones de cuentacuentos que acercan tradiciones e historias ancestrales. Mercadillos, espectáculos callejeros y puestos de gastronomía tradicional, que complementan la experiencia festiva en las principales calles del barrio.

Todas estas actividades, organizadas por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento y la Junta Municipal del Distrito de Usera, cuentan con la colaboración de asociaciones chinas, colectivos de vecinos, Casa Asia y el Instituto Confucio de Madrid.

Tradiciones que vuelven año tras año

Entre los eventos más esperados se encuentra el gran desfile del Año Nuevo Chino, una de las principales atracciones de la programación. Así, el Gran desfile del Año Nuevo Chino será en Pradolongo el 22 de febrero a las 12 de la mañana. Por supuesto, será gratuito y durará su recorrido unas 2 horas y media, comenzando en el Vial del Huerto Comunitario Halcón Pradolongo.

Este desfile, que en ediciones anteriores ha reunido a miles de personas y cientos de participantes entre dragones, leones, carrozas y comparsas, se despliega por las calles de Usera con música tradicional, danzas y espectáculos visuales que evocan la tradición china.

Además del desfile, muchas ediciones anteriores han incluido fuegos artificiales, música en vivo y espectáculos artísticos en espacios como el Parque de Pradolongo, enriqueciendo el carácter festivo y multicultural del evento.

Comparsas de asociaciones de la comunidad china, alumnos del Instituto Confucio de Madrid y escolares del distrito convertirán el parque en un gran escenario al aire libre, repleto de música, alegría y creatividad, con manualidades y coloridos disfraces inspirados en el caballo, símbolo del año que comienza.

El público podrá disfrutar de impresionantes exhibiciones de artes escénicas y artes marciales, artistas de circo, malabaristas y del espectacular desfile de dragones y leones chinos que, al ritmo de tambores, gongs y platillos, llenarán el ambiente de energía para ahuyentar los malos augurios y atraer la prosperidad y la buena suerte.

Otros eventos destacados para no perderte

Aunque el programa oficial está centrado en Usera, hay actividades vinculadas al Año Nuevo Chino en otros lugares y formatos, como es el caso de China Taste 2026, un evento gastronómico que celebra la cocina china y su presencia en Madrid con menús especiales durante todo el mes de febrero y hasta el 3 de marzo.

También tendrán lugar distintas actividades culturales en espacios como el Zoo Aquarium de Madrid, con talleres de xilografía, teatro de sombras chinas y la tradicional Danza del León, que simboliza buena suerte y prosperidad.

Además, por supuesto, también habrá distintas celebraciones en otras localidades de la Comunidad de Madrid, como Torrejón de la Calzada, que organiza sus propios actos en torno al 7 de febrero con talleres, danzas y espectáculos locales integrando a su comunidad china.

El significado cultural de la celebración

Más allá de la diversión y el colorido, el Año Nuevo Chino, también conocido como Festival de la Primavera, es una de las fiestas más importantes del continente asiático, con más de 4.000 años de historia. Marca el final del invierno y el comienzo de un nuevo ciclo de crecimiento, renovación y esperanza.

La presencia cada año más notable de estas celebraciones en Madrid refleja no solo la vitalidad de la comunidad china local, sino también el interés general por compartir y acercar tradiciones milenarias a un público más amplio, en un diálogo cultural que va creciendo con los años.