Pueblos con encanto cerca de Madrid para una escapada de un día: qué ver, dónde comer y cómo llegar

Menos de 100 kilómetros que recorrer y montones de pueblos que descubrir

Turismo de infraestructuras cerca de Madrid: presas, puentes y centrales hidroeléctricas que vale la pena conocer

A tan solo una hora de Madrid se esconden rincones que parecen diseñados para desconectar, saborear y redescubrir lo rural. Ideales para una escapada de un día, estos pueblos ofrecen historia, gastronomía y paisajes inolvidables, con el punto a su favor de que no es necesario pasar la noche en ellos para disfrutarlos plenamente.

Patones de Arriba

Situado en la Sierra Norte, a unos 60 kilómetros al norte de Madrid, este pequeño municipio destaca por su arquitectura negra, con casas de pizarra y tejados oscuros, y su casco está declarado como Bien de Interés Cultural. Se tarda en llegar desde la capital aproximadamente 1 hora en coche.

Qué ver : sus calles empedradas que ascienden por la ladera y miradores sobre el valle del Jarama, crean una atmósfera de pueblo detenido en el tiempo.

: sus calles empedradas que ascienden por la ladera y miradores sobre el valle del Jarama, crean una atmósfera de pueblo detenido en el tiempo. Dónde comer : el restaurante más recomendado es el de el Chiscón de Patones, pero el Lavadero de Patones también es una buena alternativa.

: el restaurante más recomendado es el de el Chiscón de Patones, pero el Lavadero de Patones también es una buena alternativa. Cómo llegar: en coche por la A‑1 y luego la M‑102 hasta el desvío a Patones; aparcar abajo y subir andando al casco histórico.

Rascafría

A unos 80‑90 km de Madrid, en el Valle de Lozoya, esta villa serrana compagina naturaleza y patrimonio. Rascafría es uno de los pueblos más bonitos de la Comunidad de Madrid gracias a sus paisajes naturales, sus edificios monumentales y su espectacular gastronomía.

Qué ver : el Monasterio de Santa María de El Paular, el bosque de Valsaín cercano y caminatas ligeras junto al río para completar la mañana.

: el Monasterio de Santa María de El Paular, el bosque de Valsaín cercano y caminatas ligeras junto al río para completar la mañana. Dónde comer : Rascafría ha sido nombrado “el pueblo cerca de Madrid donde mejor se come” por su oferta de cocina tradicional con producto serrano.

: Rascafría ha sido nombrado “el pueblo cerca de Madrid donde mejor se come” por su oferta de cocina tradicional con producto serrano. Cómo llegar: toma la A‑1 dirección Burgos, sal por Sitio de El Paular y sigue la M‑604 hasta Rascafría; también hay autobuses desde Plaza de Castilla en Madrid.

Chinchón

A menos de una hora en coche, este pueblo combina plaza mayor de cine, casas con balcones de madera y un entorno acogedor. Aranjuez es una de las villas más bonitas de la Comunidad de Madrid, y está a 49 kilómetros de la capital. Se trata de uno de los pueblos más citados en los listados de pueblos bonitos para visitar y comer en las cercanías de Madrid.

Qué ver : su emblemática Plaza Mayor porticada, la torre del reloj y las calles que ascienden entre casas bajas.

: su emblemática Plaza Mayor porticada, la torre del reloj y las calles que ascienden entre casas bajas. Dónde comer : la gastronomía castellana y madrileña se respira aquí: guisos, cochinillo, balcones con vistas

: la gastronomía castellana y madrileña se respira aquí: guisos, cochinillo, balcones con vistas Cómo llegar: por la A‑3 (Autovía del Este) hasta la salida hacia Chinchón, o en transporte público con autobús desde Avenida de América.

Buitrago de Lozoya

Enclavado en la Sierra Norte, a 80 kilómetros de Madrid, este pueblo medieval se distingue por su imponente muralla, su entorno fluvial y su ambiente tranquilo. Buitrago de Lozoya es seguramente uno de los pueblos más famosos de Madrid gracias a su ubicación y peculiar estampa. No te llevará más de 2 horas recorrer su bonito casco histórico rodeado por una imponente muralla de aproximadamente 800 metros de longitud

Qué ver : el recinto amurallado, la Torre del Reloj, el Museo Picasso‑Perez (obras de Picasso que donó a su peluquero), y el paseo junto al río Lozoya.

: el recinto amurallado, la Torre del Reloj, el Museo Picasso‑Perez (obras de Picasso que donó a su peluquero), y el paseo junto al río Lozoya. Dónde comer : En general el pueblo cuenta con restaurantes de cocina castellana en el casco histórico.

: En general el pueblo cuenta con restaurantes de cocina castellana en el casco histórico. Cómo llegar: Por la A‑1, salida 76 hacia Lozoyuela‑Navas‑Sieteiglesias, y luego tomando la M‑634 hasta Buitrago de Lozoya.

Madrid está rodeada de destinos que permiten un cambio de escenario sin necesidad de pasar la noche. Ya sea la pizarra de Patones de Arriba, el valle verde de Rascafría o la plaza de Chinchón para mandarlo todo al ralentí, cada uno ofrece su propia experiencia. Lo sorprendente es que, en menos de dos horas, puedes transportarte a otro ritmo, otro aire, otra mirada. Solo necesitas coger el coche, una aperitivo o menú local en mente y dejar que el paisaje actúe.