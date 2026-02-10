Cambios en la ITV: los coches que no tendrán que pasarla en 2025

La nueva normativa establece que los vehículos históricos matriculados antes del 1 de enero de 1950 estarán exentos de la ITV obligatoria

Podrán seguir pasándola de forma voluntaria para conocer el estado de sus vehículos

La nueva señal de la DGT que llega a España: esto es lo que debes saber

Compartir







MadridDesde el 1 de enero de 2025, ha entrado en vigor una nueva normativa que modificará los requisitos para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en España. Entre los cambios más relevantes, destaca la exención de la ITV para determinados vehículos históricos, una medida que busca proteger el patrimonio automovilístico y reducir las cargas administrativas para sus propietarios.

Estos cambios han sido aprobados en el nuevo Reglamento de Vehículos Históricos (RVH), publicado por el Ministerio del Interior, y afectan principalmente a vehículos matriculados hace más de 70 años y a ciertos ciclomotores. Pero ¿qué coches podrán evitar la ITV en 2025?

PUEDE INTERESARTE Dónde está la ITV más barata de España

Vehículos exentos de pasar la ITV en 2025

La nueva normativa establece que ciertos vehículos históricos estarán exentos de la ITV obligatoria, lo que supone un alivio para coleccionistas y entusiastas de automóviles clásicos. Se trata de todos aquellos coches matriculados antes del 1 de enero de 1950. También están exentos los ciclomotores clasificados como históricos, sin importar su antigüedad.

Según la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV), los propietarios de estos coches no necesitarán presentar sus vehículos a inspección periódica, aunque sí podrán hacerlo de manera voluntaria si desean asegurarse de que están en un estado óptimo para la circulación. Además hay que recordar que, aunque estén exentos de la ITV, siguen estando sujetos a las normativas generales de circulación y seguridad.

¿Qué pasa con otros vehículos históricos?

Para los coches históricos más recientes, fabricados después de 1950 pero con al menos 30 años de antigüedad, la ITV seguirá siendo obligatoria, pero con una frecuencia menor a la de los vehículos convencionales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

La periodicidad de la ITV dependerá de la antigüedad del vehículo:

De 30 a 40 años: Inspección cada 4 años.

De 40 a 60 años: Inspección cada 6 años.

Más de 60 años: Inspección cada 8 años.

PUEDE INTERESARTE La multa que te puede caer por conducir con la ITV caducada

Estos cambios buscan equilibrar la seguridad vial con la preservación del patrimonio automovilístico, evitando inspecciones innecesarias en vehículos bien conservados y de uso ocasional.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Otros cambios en la ITV en 2025

Además de la exención para vehículos históricos, la ITV en 2025 incorporará nuevas medidas relacionadas con tecnología y seguridad, como un mayor control de emisiones. De esta forma, se implementarán pruebas más estrictas para la medición de gases contaminantes en vehículos diésel y gasolina, en cumplimiento con las normativas europeas de emisiones.

También desde este año se verificará el correcto funcionamiento de los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (frenado automático, control de carril, etc.), obligatorios en los vehículos nuevos desde el pasado 6 de julio de 2024.

Además, y aunque no afecta tanto al vehículo, sino al trámite, se buscará digitalizar el proceso, incluyendo tanto informes como citas previas, permitiendo que accedamos a esta información a través de internet.

¿Qué coches seguirán pasando la ITV en 2025?

A pesar de los cambios en la normativa, la gran mayoría de los vehículos en circulación seguirán estando obligados a pasar la ITV con las mismas periodicidades que hasta ahora.

Periodicidad de la ITV en 2025 para vehículos convencionales:

Turismos particulares:

Menos de 4 años: Exentos de ITV.

De 4 a 10 años: ITV cada 2 años.

Más de 10 años: ITV cada 1 año.

Motos y ciclomotores:

Menos de 3 años: Exentos de ITV.

Más de 3 años: ITV cada 2 años.

Vehículos industriales y furgonetas:

Menos de 2 años: Exentos de ITV.

De 2 a 6 años: ITV cada 2 años.

De 6 a 10 años: ITV cada 1 año.

Más de 10 años: ITV cada 6 meses.

Estos cambios suponen una buena noticia para los propietarios de vehículos históricos, quienes podrán evitar inspecciones innecesarias y conservar sus coches en mejores condiciones. Sin embargo, la ITV seguirá siendo un requisito obligatorio para la mayoría de los conductores en España.