Un señor expone: “No hay más remedio, a no ser que quieras que te pongan una multa o algo”. Las multas van desde los 200 a los 500 euros, una de las sanciones más recurrentes de Tráfico, solo por detrás de las multas por velocidad excesiva. Juan Ramón González declara: “Muchos usuarios dicen: bueno, no es mucho más que el importe de la inspección, con lo cual me arriesgo a no pasar la ITV o me arriesgo a retrasarla en demasía”.