¿Qué son los disruptores endocrinos y por qué afectan a la salud?

Marta Egea 06 FEB 2026 - 11:00h.

Los disruptores endocrinos suponen un reto para la salud pública, debido a que actúan a dosis muy bajas y a menudo de manera combinada, lo que hace más complicado evaluar su impacto real

Puede que ni se vean ni se huelan, pero están ahí. Se pueden encontrar en envases, cosméticos, pesticidas, productos de limpieza e incluso en el polvo de casa. Los disruptores endocrinos son sustancias químicas capaces de interferir en el sistema hormonal. Desde hace años, ocupan un lugar muy relevante en el debate científico y sanitario. Sin embargo, no es una moda ni una alarma pasajera: organismos internacionales y agencias reguladoras llevan tiempo advirtiendo de que su impacto en la salud merece atención.

El interés por estos compuestos tiene una explicación muy clara. Las hormonas regulan procesos esenciales como el crecimiento, la reproducción, el metabolismo o el desarrollo cerebral, y lo hacen en cantidades mínimas y en momentos muy concretos de la vida. Especialmente durante el embarazo, la infancia o la pubertad, alterar ese equilibrio puede tener consecuencias a largo plazo. Por eso, la comunidad científica observa con especial cuidado esas sustancias químicas capaces de imitar, bloquear o modificar la acción hormonal.

Lo básico: qué es un disruptor endocrino

El sistema endocrino es el conjunto de glándulas y hormonas que regulan funciones esenciales: crecimiento, pubertad, reproducción, sueño, apetito, respuesta al estrés o metabolismo entre otros. Las hormonas actúan como “mensajeros” químicos: se liberan en sangre y viajan a tejidos donde se unen a receptores y activan o frenan los diferentes procesos.

Un disruptor endocrino es una sustancia que puede alterar ese sistema hormonal. Puede hacerlo imitando una hormona, bloqueando su receptor, modificando su síntesis o degradación, cambiando su transporte o interfiriendo en señales hormonales durante etapas críticas.

Algo importante que hay que señalar es que alterar no quiere decir que automáticamente provoquen enfermedades en todos los casos. La definición científica y regulatoria suele exigir evidencia de un efecto adverso, es decir, un daño y un vínculo plausible con el mecanismo endocrino. Por eso, la identificación formal es compleja y se suele apoyar en guías técnicas y evaluación de daños.

Hay dos ideas fundamentales que explican la preocupación de la comunidad científica por estos disruptores endocrinos. Por un lado, las hormonas actúan a dosis muy bajas. Eso quiere decir que, para ciertos compuestos, el debate sobre “dosis seguras” puede ser más complejo que con tóxicos clásicos, y que el momento de la exposición importa mucho.

Por otro, hay que tener en cuenta las ventanas críticas. Durante el desarrollo fetal y la infancia, pequeñas interferencias hormonales pueden tener efectos desproporcionados porque el organismo está “programando” sistemas que funcionarán el resto de la vida. La OMS ha señalado el interés específico por la exposición a estos disruptores endocrinos durante la infancia en el marco de la salud pública.

Dónde están y cómo pueden afectar a la salud

La exposición a disruptores endocrinos no suele producirse de manera puntual ni tampoco evidente. Suele ser a través del contacto cotidiano con múltiples fuentes. Estas sustancias pueden encontrarse en algunos plásticos y envases, productos cosméticos y de higiene, pesticidas y biocidas, materiales en contacto con alimentos o incluso en el polvo doméstico. La principal vía de entrada es la alimentación, pero también pueden absorberse por la piel o inhalarse. Esta exposición constante, aunque sea a dosis bajas, es lo que ha despertado el interés de la comunidad científica y de las autoridades sanitarias.

El problema no es solo dónde están, sino cómo interactúan con el organismo. El sistema endocrino funciona mediante señales hormonales muy precisas y en concentraciones mínimas, por lo que ciertas sustancias pueden interferir imitando hormonas naturales, bloqueando sus receptores o alterando su producción y metabolismo. Esta interferencia no solo actúa como un tóxico clásico que “intoxica” de manera inmediata, sino que puede generar efectos sutiles y progresivos, que pueden ser relevantes cuando la exposición ocurre durante etapas sensibles como el embarazo, la infancia o la pubertad.

Desde el punto de vista de la salud, la evidencia científica ha asociado la exposición a determinados disruptores endocrinos con alteraciones reproductivas, como cambios en la fertilidad en el desarrollo del aparato reproductor o en el inicio de la pubertad. También se han descrito vínculos con trastornos metabólicos, como pueden ser la obesidad y la diabetes tipo 2, lo que ha llevado a hablar de algunos de estos compuestos como posibles “obesógenos”, capaces de influir en la regulación del peso corporal y el metabolismo energético.

Otra de las áreas de mayor interés es la relación con cánceres hormonodependientes, como los de mama, próstata o testículo. Organismos internacionales señalan que, para ciertos compuestos, existe una plausibilidad biológica clara entre la disrupción hormonal y el desarrollo de este tipo de tumores, aunque el grado de evidencia varía según la sustancia y el nivel de exposición. También se investiga su posible impacto en el neurodesarrollo, la función tiroidea y el sistema inmunitario, sobre todo en poblaciones vulnerables.

Todo esto explica por qué los disruptores endocrinos se consideran hoy un reto de salud pública más que un problema individual. La dificultad para aislar una única sustancia, la exposición simultánea a mezclas químicas y los efectos a largo plazo hacen más difícil tanto su estudio como su regulación. De ahí que el foco esté cada vez más en la prevención, la sustitución de compuestos preocupantes y la reducción global de la exposición, más que buscar culpables únicos o soluciones inmediatas.