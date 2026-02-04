Entramos en un chat de menores: a los 6 minutos ya nos dan dinero por sexo

Sandra Mir 04 FEB 2026 - 15:21h.

Entramos en un chat de menores y lo que encontramos nos deja sin palabras: ninguna seguridad ni control.

La adicción a internet es mayor que la del tabaco, las drogas y el alcohol

Los riesgos a los que se exponen los menores en las plataformas y redes sociales son inimaginables. Existen páginas web que están al alcance de cualquiera y que los pedófilos aprovechan para campar a sus anchas. Hemos comprobado como en tan solo 6 minutos pueden ofrecen dinero a un menor a cambio de sexo. Nos hacemos pasar por una niña de 12 años.

Ponemos en Google chat de menores de 12 a 15 años. Entramos en uno que no pide ningún tipo de registro ni identificación. Y tan solo dos minutos después un tal Kevin nos pregunta si queremos ganar 50 euros. Y es repugnantemente claro. A los cuatro minutos ya nos dicen cómo somos físicamente y tenemos novio. Si somos de andar desnudas en casa. A los seis minutos, un tal Kevin nos pregunta si queremos ganar 50 euros. Y es repugnantemente claro: "Pruebas mi pilila.....". Le preguntamos qué edad tiene y nos dice que 28. Los hay que tienen 30 o más de 40.

Y no es el único adulto en este chat de niños. ¿Como tenemos que actuar si nuestros hijos se encuentran con algo así? Si una madre ve que a su hijo o hija le ofrecen prostituirse. "Hay que denunciar ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", responde a Noticias Cuatro, Sonsoles Bartolomé, directora jurídica de la Fundación ANAR.

Y si están chateando hablando de su físico y temas sexuales hay que "denunciar al Mercado Nacional de los Mercados y la Competencia".

Por qué nos siguen pidiendo una autodeclaración de edad, por ejemplo, para entrar en paginas porno sin ninguna comprobación. "Llevamos años en los que se lucha por un sistema eficaz", explica

Nada se sabe del certificado digital aprobado por el Gobierno en 2024

El 29 de enero de 2024, el Consejo de Ministros aprobó poner en marcha un certificado digital para controlar la mayoría de edad en la red. "Para garantizar un entorno digital seguro", dijo el presidente que añadió que "no teníamos tiempo que perder". Dos años después no se ha puesto en marcha. "Ahío se plantea el problema de garantizar la seguridad de los menores y la privacidad de los adultos que navegan por internet.

Ese choque de intereses, el poder de la industria y la lentitud de las administraciones hacen que nuestros menores sigan siendo víctimas de depredadores a un simple golpe de click.