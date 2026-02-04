Así ha alterado la borrasca Leonardo la rutina de los andaluces

Carreteras cortadas, comercios cerrados, clases suspendidas: la borrasca Leonardo no es una más en Andalucía.

Borrasca Leonardo: ¿Sabías que tienes un permiso climático?

Carreteras cortadas, comercios cerrados, clases suspendidas... la borrasca Leonardo no es una más. Y menos en Andalucía, donde está golpeando con fuerza. Es una borrasca que ha alterado completamente la rutina de media España por culpa de las lluvias torrenciales y las rachas de viento. Niños en casa y teletrabajo quien pueda hasta que pase el temporal, informan Montse Ávila, Ángeles Jiménez y Rafa Reig.

Carmen y Valeria corren hacia el lavabo para lavarse los dientes hoy un poco más tarde de lo habitual. Su madre, Gloria, ha cambiado su rutina para poder estar con ellas, nada de desplazamientos y colegios cerrados y aprovechando para terminar algunas de las tareas pendientes.

La misma situación vive Noelia, que se ha visto obligada a teletrabajar. Es diseñadora de interiores y ayer ya sabía que algo cambiaría, por eso eligió llevarse un portátil a casa.

Ambas en la provincia de Sevilla, pero no es un caso aislado, en toda Andalucía, excepto en Almería, se han cancelado las clases por el temporal y se ha activado el máximo nivel del plan de riesgo por inundaciones.

Además más de 80 carreteras están cortadas y Adif ha suspendido los trayectos en tren que corran algún riesgo haciendo que la realidad de Noelia o Gloria, sea la ahora mismo la de muchas otras familias andaluzas.