Los profesionales del Hospital Reina Sofía dejaron sus casas y a sus familiares para atender a los pacientes que llegaban a urgencias poco a poco.

La solidaridad, de nuevo, se ha hecho visible en la tragedia de Adamuz. Como dijo Antonio Banderas, si algo de luz se ha sacado de esta tragedia es que hay muchas buenas personas que tuvieron el arrojo de ayudar, de acudir al rescate de los supervivientes.

Y no es fácil hay que tener el cuerpo para hacerlo, la voluntad y, como dijo la reina Letizia, no mirar para otro lado entre los escombros de la tragedia. Es lo que ha ocurrido en el Hospital Reina Sofía, donde los sanitarios llegaron a su puesto de trabajo y otros al lugar de la tragedia, como pudieron, para tratar de ayudar a salvar a los heridos.

Es el caso de Sara, que el día de la tragedia libraba, pero que al ver mensajes en el móvil del accidente no dudó en acudir a su puesto. "Estábamos en casa, vimos esos mensajes y al llegar, la puerta de urgencias estaba abarrotada, y no de pacientes, sino de profesionales", informa Daniel Berbel, que ha estado con algunos de ellos.

Los profesionales del Hopistal Reina Sofía dejaron sus casas y a sus familiares para atender a los pacientes que llegaban a urgencias poco a poco. "Venían en ambulancias, en taxis, en medios propios, había ambulancias en las que venía más de un paciente. Nos contaban que las vías no eran fáciles y entonces venían muy despacio".

Fue una jornada de largas horas en las que no pudieron atender tantos pacientes como querrían. "El sentir general es que respondimos, ¿no? y la pena y la frustración que haya habido tantos fallecidos y menos pacientes sobre los que podríamos haber actuado", confiesa Sara.

Puri, médico intensivista, tampoco trabajaba ese día, pero acudió al llamamiento de ayuda: "Si, bueno, nos avisaron a todos y nos alertaron de la posibilidad de necesitar más personal. Costó mucho acceder, cuando ya llegamos el trabajo difícil estaba hecho, las víctimas más leves se habían evacuado y quedaban algunos pacientes más críticos",

Incluso necesitaron la ayuda de los bomberos para acceder a la zona del siniestro. El personal que atenida no era capaz de hacerse una idea de lo ocurrido. "Era muy complicado hacerse una idea. Había mucha gente corriendo de un lado a otro. Y no me quiero imaginar los primeros sanitarios que llegaron ahí y se encontraron con todas esas personas".

Fueron momentos que recuerdan como si hubieran vivido una película. "Te montas en el coche y dices: ¿qué ha pasado? Acabo de vivir una situación de película en el hospital. No solo es día sino los días venideros, porque la película está siendo muy larga", dice Sara. Pero están orgullosas del trabajo de todo el personal, que se volcó al máximo en la asistencia.