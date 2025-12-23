Patricia Pereda 23 DIC 2025 - 18:16h.

Aunque muchas llevan el sello de la DGT no cumplen con los requisitos de conectividad obligatorios

Desde el próximo enero, todos los vehículos deben llevar una baliza V16. Sin embargo, la controversia sobre su validez y homologación continúa. La organización de consumidores, Facua, ha denunciado nuevamente que algunas balizas, a pesar de llevar el sello de la DGT, no cumplen con los requisitos de conectividad obligatorios.

Según Facua, estos dispositivos, que deberían estar conectados a la DGT 3.0 para garantizar la seguridad, se están vendiendo de forma fraudulenta. Rubén Sánchez, portavoz de la organización, expresó: "Para geolocalizar es necesario el reclamo homologado por la DGT, y se está haciendo de forma fraudulenta, pero Tráfico ha decidido no hacer nada".

A pesar de que algunos dispositivos cuentan con el sello de homologación de la DGT, no cumplen con los requisitos de conectividad que serán obligatorios a partir de enero de 2026.

La DGT y las baliza no homologadas

El problema surge porque algunos modelos de baliza V16, aunque se comercializan como homologados, no cumplen con la conectividad exigida. A partir de enero de 2026, los dispositivos que no estén conectados a la DGT 3.0 serán inválidos, lo que afectará a muchos conductores que adquirieron balizas confiando en su homologación.

Facua ha criticado a la DGT por no tomar medidas al respecto y permitir que se vendan estos productos engañosos, aunque la DGT se defiende citando una sentencia del Tribunal Supremo que permitió la venta de las baliza antes de que la conectividad fuera obligatoria.

Qué pueden hacer los consumidores afectados

Facua insta al Ministerio de Consumo a alertar a los conductores sobre esta situación y les recuerda que, si han comprado una baliza V16 engañosa, tienen derecho a reclamar el reembolso del dinero.

Para evitar estos problemas, se recomienda a los consumidores que verifiquen en la página oficial de la DGT 3.0 si su baliza está homologada y conectada correctamente.