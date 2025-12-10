Logo de cuatrocuatro
La gripe disparada: en Cataluña no habían sufrido otra igual en 15 años

El mapa de la pandemia de la gripe, disparada. Cuatro
Huelga de médicos y gripe disparada. Sin haber alcanzado el pico todavía, ya está por encima de los niveles alcanzados en los últimos tres inviernos y hay territorios donde la cosa está todavía peor

Es el caso de Cataluña que tiene la mayor incidencia de gripe vista en 15 años. De hecho, la temporada pasada alcanzó el pico de contagios en enero. Lo anómalo esta temporada es que ya a comienzos de diciembre la cosa está peor sin haber alcanzado el pico de gripe. Nada menos que 308 casos cada 100.000 habitantes. Ocho veces por encima de lo que había a estas alturas el año pasado.

La variante K, la gran culpable

En Madrid, la gripe también se ha adelantado mucho y con más fuerza. Hay 275 casos cada 100.000 habitantes, el doble que el pico del invierno pasado y también que los dos inviernos anteriores y todavía se espera que los casos suban antes de Navidad.

La variante K de la gripe se está propagando con más rapidez que las anteriores. En una sola semana, los casos se han triplicado en Andalucía y Murcia y duplicado o más en Madrid, Aragón y Cataluña.

