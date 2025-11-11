Guillem planta cara a Carlos Segarra: “Esas 100.000 visitas sirven para alertar y que las clases policitas espabilen”

Sin ocultar la monetización de sus contenidos en redes sociales, Guillem, le influencer conocido como ‘Cazacarteristas’, ha conectado en directo con Nacho Abad en ‘En boca de todos’ para explicar cuál es el objetivo de sus contenidos y cómo inmovilizan a los carteristas en Barcelona hasta que llegan los Mossos d`Esquadra.

Guillem, el influencer conocido como ‘Cazacarteristas’ es uno más de las decenas de creadores de contenido que se dedican a grabar y evitar los cada vez más frecuentes robos y hurtos en la ciudad de Barcelona. Tras ver algunos de los contenidos del ‘Cazacarteristas’ que muestran su actuación, Nacho Abad ha conectado en directo con Guillem conocer los detalles de sus contenidos y saber los motivos que le llevan a actuar así: “Fue al lado del Museo de la Música, un ladrón intentado robar a unos turistas, alertamos al pasaje, intentamos hacerle esperar hasta que vienen los Mossos d´Esquadra”.

El creador lamenta que la mayoría de los turistas no denuncian el hurto en la comisaría y en el caso de esta grabación, explica que tuvo unas 100.000 visitas: “Esto es un reel de Instagram que no me da dinero, pero sí monitorizo mi canal de Youtube… Es una causa justa y lo monetizo. Si no estuvierais aquí, me dedicaría a otra cosa y para mí sería mejor”.

'Cazacarteristas': "Reivindico que la gente pueda ir tranquila a sus trabajos"

“Si te vistieras de negro y con un antifaz, ¿Serías un poco Batman?”, le ha preguntado Nacho Abad con sentido el humor, pero Guillem no se siente así: “No, que va, esto es activismo social. Es como quién lucha contra los desahucios o las mareas amarillas de los profesores… Reivindico que la gente pueda ir tranquila a sus trabajos.

Carlos Segarra se ha mostrado contrario a la actuación de estos creadores de contenido: “Este tipo de actuaciones aumentan la delincuencia” y le ha respondido con un vocabulario que le ha enfadado: “No digo paridas, digo mi opinión con todo el respeto del mundo. Paridas es lo que tú haces grabando estos vídeos… Eres un personajillo del tres al cuarto”.

Guillem ha insistido en que sus contenidos son una reivindicación social: “Esas 100.000 visitas sirven para alertar y que las clases policitas espabilen… Llevo dos años grabando estos vídeos y han provocado que la clase política tome medidas. Si no lo denunciamos en redes sociales la política no hace nada”. Respecto al número de carteras recuperadas, el influencer no puede dar cifras: “Hemos recuperado bastantes, no te sabría decir el número… No es ese el objetivo, nosotros denunciamos la situación de violencia que se está viviendo en el metro de Barcelona, no recuperar carteras”.