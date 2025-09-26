El cartel balcánico estaba compinchado con camioneros, empresarios y médicos de la zona, así como con el capitán de la Guardia Civil

ValenciaLa Policía Nacional ha desarticulado un cártel de los Balcanes que introducía toneladas de cocaína por el puerto de Valencia. Los integrantes de la banda estaban compinchados con empresarios locales, camioneros y trabajadores portuarios. Contaban con 'hombres araña', estibadores que trepaban por los contenedores de mercancías para extraer los alijos, informan en el vídeo Raquel Duva y Claudia Marzá.

Hay 81 detenidos, tres de la organización criminal, además de trabajadores portuarios, camioneros y empresarios. Los agentes han llevado a cabo hasta 59 registros en diferentes localidades de la provincia de Valencia y en la isla de Ibiza. Se han incautado más de cuatro toneladas y media de cocaína, entre otros.

Empleaban estibadores para trepar hasta los alijos

Son los llamados 'hombres araña'. Estibadores que escalaban las paredes de los contenedores y extraían los alijos de cocaína que llegaban de los barcos. "Sería el eslabón más bajo, pero a la vez es muy importante", asegura Marcelino Fernández Villar, comisario jefe de la Policía Judicial. "Hay ocasiones en las que se cae un contenedor con esta gente detenida. Obviamente no dicen nunca nada, con lo cual es imposible llegar a los eslabones superiores", añade.

Al frente de estos hombres araña, tres trabajadores portuarios y un aspirante. Se autodenominaban 'La Llave', porque "sentían que eran la llave de la puerta de entrada de la cocaína a Europa", afirma Fernández. Ellos conocían y controlaban la estructura y los recursos del puerto mejor que nadie, lo que les permitía actuar de forma eficaz.

Todo un entramado de corrupción alrededor del puerto

Operaban con carteles internacionales. "Tenían aquí asentados en España a sus propios miembros para gestionar desde aquí los envíos de cocaína. Un cártel de los Balcanes, concretamente son tres albaneses y también algunos colombianos", explica el comisario.

Pero no solo se trataba de miembros del cártel. Contaban con la connivencia de camioneros, empresarios y el centro de empleo portuario. Un médico falsificaba los test de drogas para mantener las operaciones y falsificaban actas de baja para volver a trabajar de estibadores si ocurría algún percance. Lo detalla Fernández: "Conseguían ubicar a su gente dentro de la estiba. Lo que conseguían es poder indicarles en qué turno tenían que estar o hacer vigilancia sobre si veían algo raro en el puerto".

Tambien estaban compinchados con el capitán de la Guardia Civil. Narcotraficantes internacionales que distribuían la droga a gran escala. La Policía Judicial lo tiene claro: no solo ha sido un duro golpe al tráfico de drogas, sino a la corrupción en el puerto. Los implicados blanqueaban los capitales comprando bienes de lujo: coches, relojes, diamantes o lingotes de oro. Habían creado un entramado empresarial. Además de las toneladas de cocaína, los agentes han incautado 365.000 euros en efectivo y siete armas de fuego.