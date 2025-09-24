La jueza considera que lo hizo "para castigarla" tras conocerse los detalles de la muerte del can

El Gobierno cambiará el contrato de las pulseras antimaltrato tras los polémicos fallos en los dispositivos

Las PalmasEl Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Gran Canaria ha emitido este martes una sentencia pionera. La magistrada ha condenado a 12 meses de cárcel a un joven que mató brutalmente al perro que compartía con su expareja delante de ella. Lo novedoso es que el caso computa, por primera vez tratándose de una mascota, como violencia vicaria, informan en el vídeo Miguel Noya y Raquel Duva.

La jueza de violencia contra la mujer considera que lo hizo para causarle un daño moral a la chica. La joven tenía un fuerte lazo sentimental con su mascota, razón de peso para que este delito de maltrato animal sea considerado también un medio para maltratarla a ella y, por tanto, violencia vicaria.

Lanzó al cachorro brutalmente y amenazó con suicidarse

Fue el pasado 13 de septiembre Gran Canaria. La pareja, de sólo 18 años, acababa de romper. Ambos quedaron en un paseo marítimo para que él le devolviera el cachorro de podenco de cuatro meses que compartían. En una discusión, él la amenazó diciéndole que no se acercara o lanzaría al perro contra las rocas para suicidarse posteriormente.

"La llama para devolverle la mascota y, cuando está frente a ella, le dice que si la deja pues mata a la mascota y luego se mata él", relata Mabilia Esther Padrón, la abogada de la víctima. A continuación, el maltratador lanzó al perro por un risco costero, donde el animal se golpeó con fuerza muriendo en el acto.

La sentencia es firme: lo hizo para causarle daño psicológico

La chica ha necesitado atención psicológica. No se atrevía a salir a la calle y se someterá a tratamiento psiquiátrico durante al menos tres meses para recuperarse. "Le provocó un temor irracional, un pavor horroroso. Imaginemos como es presenciar y ser en primera persona víctima de una agresión de ese calado", explica su letrada.

Es por eso que la magistrada, Auxiliadora Díaz, considera que la muerte del can fue un instrumento para dañar su integridad mental. Esta resolución ha implicado el primer caso de violencia vicaria ejercida a través de un animal de compañía. “Un caso insólito, con una sentencia pionera en España", asegura Padrón.

12 meses de prisión que quedan en orden de alejamiento

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Gran Canaria ha condenado al autor a 12 meses y un día de prisión. Un fallo firme que reconoce que hacer daño a un ser querido, en este caso, a su perro, es una forma de control y de violencia machista. "Un delito de violencia vicaria ampliando el concepto", resume la abogada de la víctima.

El acusado no ingresará finalmente en prisión al no tener antecedentes, pero no podrá acercarse ni comunicarse con la víctima en los próximos dos años.