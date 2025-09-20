El PP pide la dimisión de la ministra de Igualdad tras los fallos en las pulseras antimaltrato

Miguel Tellado confía en la "unidad" del PP para retirar un Gobierno "a la desesperada" que es un "auténtico peligro público"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha afeado que con la "colección de causas" que el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene a sus espaldas, su presidente no haya dimitido. "Cualquier presidente normal hace tiempo que ya habría dimitido. Solo con una de ellas ya habría dimitido. Y en España no porque falta vergüenza al frente del Gobierno", ha señalado en su intervención.

Ha ejemplificado, de este modo, el "caos y descomposición" de Sánchez con el fallo que implica ahora a las pulseras antimaltrato a víctimas de violencia de género en España. "Hemos sabido que un fallo masivo de las pulseras de maltratadores ha beneficiado a un rosario de ellos. Son tan malos gestionando que compraron las pulseras en AliExpress. Qué metáfora de entender su feminismo", ha añadido.

"Perjudicar a las mujeres es ya una seña de identidad de este gobierno", sostiene el PP

"Esto no tiene ninguna gracia, es muy grave, tremendamente grave", ha deslizado.

Asimismo, ha adelantado que este sábado el Partido Popular ha elevado esta cuestión a la Comisión Europea ya que, a su juicio, podrían haber "violado hasta cuatro directivas comunitarias" con este fallo. "Perjudicar a las mujeres es ya una seña de identidad de este gobierno. Es el gobierno que más daño ha hecho en igualdad y a las mujeres, y no vamos a parar de condenarlo, porque las ha puesto en peligro", ha agregado.

"España no merece ser desgobernada como está siendo ahora. España necesita y merece un cambio de gobierno para tener un gobierno fuerte, con un presidente serio, libre, honrado y honesto, y eso solo puede venir de la mano del Partido Popular", ha defendido.

De este modo, ha defendido "recuperar el rumbo" en España, para que sea un país en donde se "aprueben los presupuestos", se alivie la carga fiscal de familias, pequeñas y medianas empresas, se emprendan "grandes reformas" y se "devuelva" la limpieza y neutralidad a las instituciones democráticas. Y, además de todo ello, ha añadido, se restaure el principio de igualdad ya que "un canario no es menos que un madrileño, un vasco o un catalán, por mucho que a Sánchez se lo exijan los independentistas"