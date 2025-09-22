Los jueces recuerdan al Gobierno que el año pasado avisaron hasta en cuatro ocasiones de quejas en los juzgados

El PP pide la dimisión de la ministra de Igualdad tras los supuestos fallos registrados en las pulseras antimaltrato

El polémico fallo de las pulseras antimaltrato han sacado a la luz dos problemas importantes en torno a estos dispositivos. El primero, la desaparición de los datos de algunos maltratadores cuando se cambió la empresa que los iba a recopilar. Esto influyó en algunos procesos judiciales pero, según Igualdad, este problema ya estaría solventado. El segundo, los errores que dan las propias pulseras de funcionamiento de cobertura, según informa Susana Camacho.

Sobre esto no tenemos datos oficiales, solo los testimonios de las propias víctimas, de los técnicos y de los jueces; por lo que no sabemos a cuántas de las 4.515 pulseras -que ahora mismo están activas- pueden estar afectando estos fallos. Los jueces recuerdan al Gobierno que el año pasado avisaron hasta en cuatro ocasiones de quejas en los juzgados por fallos en los dispositivos.

Los jueces dicen que llevan tiempo avisando de los errores

Las 4515 pulseras antimaltrato van a examen. Los jueces dicen que llevan tiempo avisando de errores, aunque también destacan una de las pocas cifras concretas que hay. "Ninguna mujer asesinada ha sido con un dispositivo telemático", resalta Cira García, titular de un juzgado de violencia de género.

Lo que sí ven son incidencias a diario y de todo tipo. "Si el agresor pasa por una autovía, a veces, por décimas de segundo, salta el dispositivo telemático", subraya García. La presidenta de la Audiencia de Albacete, Rosario Sánchez Chacón, explica esos fallos: "La víctima y el agresor conviven en una población muy pequeña. Entonces salta en muchas ocasiones aun cuando la persona que la lleva no se acerque intencionadamente a la víctima".

Los fallos tecnológicos, más frecuentes con el cambio de operador

Las víctimas tienen en sus manos dispositivos que suenan en exceso. "Eso genera una situación emocional de ansiedad, de angustia que puede influir en su estado psíquico habitual", indica el juez Francisco Gutiérrez. Y todo eso se suma a los agresores que saben cómo manipularlas, como la expareja de Natalia.

"Automáticamente me tendría que avisar de que estoy en peligro. Pero no me habían avisado. Encontraron la pulsera en su casa en la lamparita de noche", lamenta ella. Según trabajadores de 'Cometa', los fallos tecnológicos no son nuevos, pero desde el cambio de operador son muchos más. "Lo de antes funcionaba, había márgenes de error como hay en cualquier sistema de telecomunicaciones. Lo sabía, pero no era esto", resalta uno de ellos.

Las explicaciones del Ejecutivo no convencen a sus socios

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que el contrato se volverá a licitar en breve con mejoras técnicas: "Las pulseras y los dispositivos han funcionado en todo momento, han funcionado antes y siguen funcionando correctamente. Por lo tanto, las mujeres tienen que estar tranquilas y es absolutamente infundado que hayan fallado".

Las pulseras telemáticas mantienen a la oposición en pie de guerra y las explicaciones del Ejecutivo tampoco convencen a sus socios. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha pedido una pequeña investigación sobre el funcionamiento de estos dispositivos.

"Si los fallos antecedentes existieron, como siempre, que se aclare. Que se haga una pequeña investigación y sepamos qué es lo que ha pasado", afirma Díaz. ¿Están fallando estas pulseras? El Gobierno insiste una y otra vez en que no. "La seguridad de las mujeres no se ha visto afectada en ningún momento. No ha habido ninguna brecha de seguridad para ninguna de las víctimas de violencia de género", apunta el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La ministra de Igualdad admite disfunciones en las pulseras

Pero siguen sin aclarar el número de mujeres afectadas por posibles fallos. La oposición dice que le han reclamado a la Fiscalía que lo cuantifique. Hoy, la ministra de Igualdad admite disfunciones en algún momento, pero insiste en que el sistema funciona. Es el mismo mensaje con el que ha machacado todo el fin de semana.

"Fue simplemente un problema técnico, un problema de encriptación de datos. Las mujeres han estado protegidos en todo momento. Se están vertiendo bulos y desinformaciones que ponen en riesgo la seguridad de las mujeres y no lo vamos a permitir", destaca Redondo. El PP sigue atornillando con este tema y ha convocado mañana en el Congreso de los Diputados a los consejeros autonómicos de Igualdad para abordar las posibles deficiencias de las pulseras.