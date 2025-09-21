Pedro Sánchez define a José María Aznar como "ese hombre que veía armas de destrucción masiva donde no existían"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho este domingo que no espera "ninguna lección" del exmandatario José María Aznar, sino que "pida disculpas" por la guerra de Irak y por los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Informa en el vídeo Anna Ariño.

En la tradicional Fiesta de la Rosa del Partido Socialista Catalán (PSC), en la localidad barcelonesa de Gavá, Sánchez ha centrado parte de sus críticas al PP en la figura de Aznar, cuyo nombre ha sido abucheado por gran parte de los 15.000 asistentes que, según los organizadores, han asistido a este acto.

El jefe del Ejecutivo ha definido a Aznar como "ese hombre que veía armas de destrucción masiva donde no existían y que es incapaz de ver la barbarie que perpetra Netanyahu en Gaza".

"De él no esperamos ninguna lección, esperamos disculpas por su guerra de Irak, por sus mentiras con Irak y con los atentados del 11 de marzo", ha añadido antes de apuntar que a los dirigentes del Partido Popular "no les duele España, lo que les duele es estar en la oposición".