Pedro Sánchez y Friedrich Merz mostraron sus discrepancias en el genocidio de Israel en Gaza

Sánchez anuncia nueve medidas para frenar el genocidio en Gaza e Israel tacha al Gobierno de antisemita

Compartir







La masacre en Gaza es uno de los puntos de discrepancia entre Pedro Sánchez y Friedrich Merz. Después del encuentro en Moncloa ayer, el canciller de Alemania -mayor exportador de armas de la Unión Europea a Israel- volvió a mostrar su rechazo a la descripción del genocidio.

Mientras, en Génova presumen de una relación fluida y contacto frecuente. Pese a que el Partido Popular no ha dado detalles de su conversación, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, afirma que ambos comparten "su preocupación por la situación internacional".

PUEDE INTERESARTE Netanyahu acusa a Pedro Sánchez de lanzar amenazas genocidas a Israel tras conocer las medidas del Gobierno

Merz y Feijóo muestran su sintonía en el ámbito europeo

Friedrich Merz y Alberto Núñez Feijóo muestran su sintonía en el ámbito europeo en temas como la lucha contra la inmigración ilegal, la necesidad de desregulación o la flexibilización de la Agenda Verde. Así como cuestiones económicos, en especial atención a la industria, la competitividad, la PAC y la política de cohesión. El líder de los populares le ha trasladado al canciller "la situación agónica de un Gobierno rodeado por la corrupción y perseguido por la Justicia".

Merz se vio con el presidente del Gobierno en La Moncloa 12 horas antes de este encuentro con el PP. De partida, hubo buenas palabras. "Con España asocio las mejores memorias de mi infancia. Ya de muy pequeño he pasado las vacaciones al sur de Valencia, en Cullera", recuerda el dirigente alemán.

PUEDE INTERESARTE El PP critica a Sánchez por el boicot a la Vuelta a España y lo acusa de ser responsable de los actos violentos

“Estamos del lado de Israel, lo que no significa que compartamos todas las decisiones", dijo Merz

Los dos admitieron diferencias sobre la situación en Gaza. El canciller alemán aseguró que comparten "la crítica con respecto al procedimiento pero no compartimos la descripción de genocidio". El canciller recalcó que Alemania no tiene intención de reconocer a Palestina. A diferencia de España, que sí lo hizo hace un año. “Estamos del lado de Israel, lo que no significa que compartamos todas las decisiones", subrayó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Una opinión muy diferente a la del dirigente español. “Su estrategia está profundamente equivocada y sabemos cómo vencer al terrorismo. Y desde luego, no se le vence como está haciendo Israel, el Gobierno de Netanyahu. No se le vence haciendo un ataque indiscriminado sobre la población civil", señaló Sánchez.

Alemania es el principal aliado en la Unión Europea de Tel Aviv

Las divergencias estaban claras. Sánchez habla de genocidio y Merz no. Los dos quieren que pare la ofensiva de Netanyahu, pero el tono es distinto. España lidera la posición mas dura contra Israel y Alemania es el principal aliado en la Unión Europea de Tel Aviv y uno de los países que más se ha resistido a aplicar medidas contra el Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Merz sí que elogió el incremento del presupuesto militar de España, aunque advirtió que todos tendrán que hacer "esfuerzos mayores" para aumentar las capacidades de defensa. Todo después de que el presidente del Ejecutivo se negase a alcanzar el 5% en inversión.

Merz cierra la puerta a la oficialidad del catalán en la UE

Sánchez también le pidió el apoyo al canciller alemán a la oficialidad del catalán en la Unión Europea. "Es verdad que llevamos 40 años esperando este momento y espero que podamos lograrlo en un futuro no muy lejano", confesó el jefe del Ejecutivo. Pero no convenció al canciller, quien defiende la aplicación de la inteligencia artificial.

"Creo que a medio plazo podría haber una muy buena solución porque gracias a la inteligencia artificial ya no necesitaremos a intérpretes. Vamos a poder entender y poder hablar en todos los idiomas de la Unión Europea, aunque todavía pasará un poco de tiempo", concluyó.