SevillaCuando se aplican cada vez más medidas sobre la temperatura óptima de los lugares de trabajo, los colegios se mantienen como la eterna excepción. El calor asfixiante de esta semana está haciendo la vuelta al cole especialmente dura en colegios de Sevilla. Ni siquiera salir al patio es una opción porque no hay rincón con sombra y dentro de clase faltan ventiladores, informa en el vídeo Marta Álvarez.

Con aviso amarillo por altas temperaturas y sin un aire acondicionado a la vista, los alumnos de CEIP Borbolla empiezan igualmente su jornada cada día. No es placentero, "en clase es insoportable, no se puede estar", dice un pequeño estudiante de Primaria. Rendir en esas condiciones se hace más costoso por pura biología, suponiendo hasta una amenaza para el trabajo en clase y la adquisición de conocimientos.

Aulas a 40ºC y la solución la paga el AMPA

Es una reivindicación de hace años pero desde la AMPA denuncian que no ven llegar la solución. "Seguimos en las mismas condiciones de las que nos fuimos en verano, seguimos con el mismo calor", dice una vocal. Mientras tanto, la vuelta al cole con temperaturas extremas se está haciendo especialmente dura para profesores y niños. "Salen chorreando y con golpes de calor", denuncia un padre.

No es de extrañar, en las aulas "se llega a alcanzar más de 30ºC o 40ºC, entonces es un horno aquello", dice Moisés Cervero, del sindicato CGT. Y de momento, quien lo subsana es quien no puede ver a sus hijos pasar seis horas asfixiándose día sí y día también. "Que el AMPA lo tenga que gastar en esto no puede ser", asevera Cervero.

Denuncian falta de inversión y la Junta pide paciencia

Y es que el AMPA ha comprado una veintena de ventiladores, pero no es suficiente, "es un parche", asegura una madre. El colegio "es tan antiguo que es un horno", apunta otra, y los sindicatos denuncian que, seis años después de aprobarse en Andalucía la ley de bioclimatización, son muchos los centros que siguen asfixiados. "Todos los públicos están teniendo la misma problemática, que es la desinversión en la educación pública y en todos los recursos", se lamenta Rafael Macario Ortega, delegado sindical de Ustea.

Desde la Junta aseguran que ya se han invertido 200 millones de euros, a los que se sumarán 55 más antes de fin de año. "La ley no es un botón que se le de y los 4.000 centros estén listos, todo el mundo puede comprender que eso es imposible", se defiende Miguel Ángel Arauz, delegado de Educación en Sevilla. "Pero sí que se ha avanzado de manera muy importante y se sigue avanzando", añade. Hasta que sí estén listos los 4.000 alumnos y profesores siguen dando clase y sudando la gota gorda.