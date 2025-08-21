Mientras Europa promueve este tipo de viajes, España parece reticente

En medio de un renovado fervor por encontrar alternativas de transporte sostenibles frente a opciones menos consideradas en términos de sostenibilidad, como la aviación, los trenes nocturnos están viviendo un resurgimiento en Europa como una opción romántica y ecológicamente responsable para recorrer largas distancias mientras se descansa. Este renacimiento, impulsado por distintas iniciativas políticas, demandas ciudadanas e iniciativas privadas de diversa índole, está marcando un nuevo paradigma para la movilidad continental.

Principales rutas y operadores

Austria lidera actualmente el movimiento con su emblemático servicio Nightjet, operado por ÖBB, que conecta regularmente ciudades como Viena, Berlín, Roma, Zúrich y Múnich mediante cómodos coches cama, literas y compartimentos privados. Nightjet exige reservas anticipadas hasta tres meses antes debido a su alta demanda y disponibilidad limitada, especialmente en temporada alta.

Paralelamente, redes colaborativas como EuroNight ofrecen conexiones transfronterizas que unen, por ejemplo, Berlín con Budapest o Bruselas con Croacia. Estos trayectos, gestionados por alianzas entre operadores nacionales como Trenitalia, ČD o SJ, requieren planificación cuidadosa dada la irregular frecuencia semanal de algunos servicios.

La iniciativa más innovadora llega desde Escandinavia con SJ EuroNight, que desde 2022 opera la ruta diaria Estocolmo-Berlín en aproximadamente 15 horas. Sus modernos servicios de alojamiento van desde asientos reclinables hasta coches cama con servicio de cafetería a bordo, posicionándolo como referencia en calidad de viaje nocturno.

El proyecto European Sleeper representa otra interesante propuesta: una cooperativa belga-holandesa que une actualmente Bruselas y Praga con paradas intermedias en Ámsterdam y Berlín, proyectando futuras conexiones con ciudades mediterráneas como Venecia e Innsbruck. Aunque su frecuencia aún es limitada, European Sleeper promete convertirse en un modelo exitoso de gestión colaborativa ferroviaria.

En este contexto emergente, Nox Mobility, una ambiciosa startup europea, planea desplegar antes de 2035 una extensa red nocturna que conectará más de 100 ciudades europeas, incluyendo Barcelona, París, Ámsterdam y Budapest, con cabinas privadas accesibles a precios competitivos.

Sin embargo, el panorama no está exento de obstáculos significativos. España, sin ir más lejos, se mantiene al margen de esta tendencia debido principalmente a trabas técnicas y administrativas. A pesar del retorno planeado del Sud Express, la conexión nocturna entre Lisboa, Madrid y París aún tiene que superar una serie de dificultades diplomáticas y de infraestructura que podrían retrasar o complicar su implementación efectiva.

Si vas a viajar en tren nocturno

Al planificar un viaje en tren nocturno, es indispensable tener en cuenta una serie de aspectos clave que definirán tu viaje. En primer lugar, es importante verificar con anticipación la disponibilidad específica de cada ruta, ya que algunos servicios operan únicamente en días concretos. Otro elemento importante a considerar detenidamente es el tipo de alojamiento requerido, que puede ir desde económicas literas compartidas hasta exclusivas cabinas privadas, en función del confort deseado y del presupuesto disponible.

Además, una vez nos aventuremos al viaje, es recomendable no olvidar llevar tapones para los oídos debido al inevitable ruido que puede llegar a haber en los compartimentos compartidos, así como respetar el descanso colectivo, absteniéndose de comportamientos ruidosos o disruptivos.

Finalmente, es importante prestar atención a las políticas particulares sobre equipaje y alimentación de cada tren nocturno puede evitar sorpresas desagradables en la estación de embarque. Sitios web como Eurail, Rail Europe e Interrail son útiles para comparar tarifas, realizar reservas anticipadas y obtener posibles descuentos.

Impacto ambiental y cultural

Este revival ferroviario europeo no solo representa una evolución del transporte sostenible, sino también una invitación a experimentar viajes más relajados y conscientes, donde la eficiencia ecológica y el placer del desplazamiento forman parte integral de la travesía. Los trenes nocturnos constituyen así una vía tangible hacia un futuro turístico en sintonía con la responsabilidad ambiental y el deleite sensorial.

Además, este tipo de viaje fomenta la interacción cultural, pues ofrece la posibilidad de conocer y convivir con viajeros de distintas procedencias, enriqueciendo aún más la experiencia turística. En definitiva, optar por el tren nocturno es apostar por un turismo consciente, cómodo y profundamente respetuoso con el entorno.