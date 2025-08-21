Las ventas de casetes han aumentado un 200% en lo que va de año ante el regreso de viejas tendencias con la moda de lo 'vintage'

La otra faceta artística de Slash, el mítico guitarrista de Guns N' Roses

Compartir







Taylor Swift sigue calentando el lanzamiento de su nuevo disco. La gigante de la industria de la música es conocida por su paulatina revelación de datos secretos cada vez que se trae algo entre manos. Un día el título, otro la portada, otro la fecha... Pero la última noticia ha encantado a muchos: 'The Life of a Showgirl' saldrá también en formato casete, informan en el vídeo Ana García Quesada y Marta Álvarez.

Realmente no es la primera vez que la de Pensilvania lo hace ni es la única artista a la que se le ha ocurrido. Es algo cada vez más común, especialmente en un contexto de regreso constante de viejas tendencias bajo la etiqueta 'vintage'. Cabe preguntarse entonces si sigue habiendo un mercado para este formato, fetiche para melómanos nostálgicos.

El regreso del pasado bajo la etiqueta 'retro'

'La rubia', como la llaman muchos de sus fans hispanohablantes, ya desató la locura cuando mostró la portada de su próximo disco hace unas semanas en el podcast de su pareja, la estrella de la NFL Travis Kelce. Ahora, hace un guiño a los nostálgicos anunciando que este trabajo también lo sacará en cinta de casete. El producto ya está en preventa en su web a un precio más alto incluso que el propio CD.

El retorno de estos viejos formatos recuperados como 'retro' es "un intento de la industria de tener más ventas", apunta Luis Díaz, de Records Sevilla. La artista ha visto una mina en esta nueva moda de volver al siglo pasado: ha sacado en este formato sus últimos discos e incluso ha reeditado los antiguos.

Mezcla de reinvención e interés económico

"En el tema de la música muchas veces es reinventarse, y también puedes hacerlo dando marcha atrás", afirma un fan a Noticias Cuatro. La mayoría de ellos adoran esta idea, les recuerda a madres, padres, hermanos mayores... "La época del boli bic, tengo esa imagen grabada en mi cabeza", dice Roger Geli, de Daily Records Barcelona. Una imagen que, contra todo pronóstico, están reviviendo los jóvenes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

En la era de lo digital, cada vez son más los que aprecian la música que llega en formatos que se puedan tocar. "Siento que hay que revalorizar el contenido físico de las cosas", opina una joven. Así lo sienten muchos artistas internacionales se han apuntado a esta nueva moda. También españoles, como Aitana, conocedores de que las ventas de casetes han aumentado más de un 200% en lo que va de año.