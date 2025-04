Slahs tiene su propia productora, Slashers Films, con la que ha estrenado varios trabajos cinematográficos

Además de la música, otra de las pasiones de Slash es el cine de terror

Cerca de cumplir los 60 años, el virtuoso músico y compositor Saul Hudson, conocido como Slash, no sabe estar quieto bajo la magia de su chistera. En Noticias Cuatro hemos querido descubrir la faceta desconocida de Slash, el mítico guitarrista de Guns N' Roses. Inquieto por naturaleza y unido a su guitarra desde que tiene uso de razón también experimenta otras ramas artísticas.

El 2 de noviembre de 2019 concluyó Not in This Lifetime... Tour, una gira de conciertos que empezó en abril de 2016 y volvió a reunir después de años a los miembros clásicos de esta banda estadounidense de hard rock Guns N' Roses como Axl Rose, Duff McKagan y al propio Slash. Había llegado al grupo en 1985 en sustitución del guitarrista Tracii Guns y permaneció en la banda una década.

Nuestro protagonista siguió su camino dejando a un lado al conocido grupo hasta que en 2024 lanzó su sexto álbum de estudio Orgy os the Damned, en el que demuestra de nuevo su prodigiosa incursión en el blues. Dicen que la abuela de Slash le hizo amar el blues y que al mezclarlo con el rock británico de los sesenta y el folk-rock que le sedujo después, han dado lugar a su estilo inigualable.

El guitarrista nació en Londres, su madre era afroamericana y diseñadora de vestuario y su padre era británico y se dedicaba a la creación de portadas de discos. Con 5 años se trasladó a Los Ángeles con su madre. En este séptimo y último trabajo han colaborado muchos músicos de su categoría. El disco se ha grabado tocando en directo en un estudio de modo que han dado rienda suelta a la improvisación con un resultado espectacular.

No es de extrañar que la revista Rolling Stone le otorgara a Slash el puesto 65 de la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos. Sus dedos prodigiosos al mando de una guitarra le permitieron formar otras bandas de música lejos de Guns N' Roses como Velvet Revolver, Slash's Snakepit y Slash's Blue Ball, Precisamente, con esta última empezó a bucear en los sonidos del blues versionando canciones.

Slash, un fanático del cine de terror

Dejando a un lado la música, Slash ha desempeñado otra faceta muy diferente pero también relacionada con el mundo artístico. Por una parte, es productor de cine y por otra ha hecho sus incursiones como actor. En 2011 fundó su propia productora a la que llamó Slashers films y dos años después, el 26 de septiembre de 2013, se estrenó la primera película en Estados Unidos.

Se trata de Nothing Left to Fear, conocida como El llanto del diablo en Hispanoamérica y Nada que temer en España, una cinta de terror que dirigió Anthony Leonardi III. La película solo llamó la atención porque el mismo Slash se ocupó de componer y acompañar la trama con su guitarra. El músico reconoció que la productora le podía servir como plataforma de sus propias historias de terror donde poder involucrarse porque desde siempre había sido un fanático del género. Llegó a calificar el largometraje como “ardiente y lento” aunque la crítica no apoyó precisamente la trama, el maquillaje o el guión.

Recientemente, Slash repitió la experiencia con mejor suerte. En 2023 se estrenó la película The Breach en versión digital que ha coproducido. Además, se hizo cargo de nuevo de la música. También pertenece al genero del terror, fue dirigida por Rodrigo Gudiño, el fundador de la revista Rue Morgue, y se presentó al público por primera vez en 2022 en el Fantasia Film Festival de Montreal, Canadá, con “una respuesta bastante positiva”.

Además de su faceta como productor de cine y compositor de bandas sonoras de cintas de terror, Slash se ha puesto delante de las cámaras en varias ocasiones para actuar ya sea en videos musicales, series de televisión, largometrajes o cortos. Con todo ello, el guitarrista suma 56 créditos como actor demostrando que le gusta bastante esta otra faceta artística.