Del fuego, provocado de forma natural por un rayo, quedan ya solo dos kilómetros por apagar

Un cortafuegos de agua salva del fuego a Ribadelago, Zamora y a la central hidroeléctrica de Moncabril

CáceresEl Consejo de Ministros del próximo martes aprobará la declaración de zona catastrófica de las áreas más afectadas por los incendios. Así lo anunciaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita al Puesto de Mando Avanzado del incendio de Jarilla, que ya ha arrasado 15.500 hectáreas según informan en el vídeo Montse Ávila, Victoria Talero y Juanma Miraisme.

A partir de ese momento se podrán tramitar diversas ayudas, algo que necesitan de forma urgente quienes han sufrido las mayores pérdidas. Entre ellos están los agricultores y ganaderos del norte de Cáceres, que respiran cada vez más aliviados ante la evolución favorable del fuego.

Explotaciones agrícolas devoradas por el fuego

Un ejemplo es Javier, profesional del sector primario que cuenta con una finca en Mohedas de Granadilla, entre otras. Esta ha sobrevivido pero, mientras pasea por ella, va pensando en aquellas que se le han quemado por el incendio de Jarilla, como una de cerezos en la que había invertido recientemente. "Estoy muy desanimado, era una finca que estaba comenzando a dar producción", se lamenta.

Varias de sus hectáreas han quedado también completamente ennegrecidas en Olivas de Plasencia y Cabeza Bellosa. Ahora, tiene que "defender las que le quedan como mejor pueda", avanza. Es uno de los muchos afectados por este virulento incendio que lleva días devorando sin control el norte de Cáceres. Este jueves, por fin, la situación es muy diferente.

El incendio está cada vez más cerca de la extinción

A pesar de que quedan aún dos kilómetros de perímetro por apagar, la presidenta de Extremadura se muestra optimista. "Pasamos de defendernos del incendio a atacar el incendio, y hoy, por fin, tercer día, ese ataque está dando sus frutos. El incendio ha sido finalmente declarado como de origen no provocado. "Ha roto las predicciones que se pensaban, fue provocado por un rayo de manera natural, apunta José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura.

Aún así, ya hay un detenido por intentar generar otro fuego en un punto cercano de la sierra y una empresa imputada por falta de mantenimiento de la zona. Allí, en la comarca de las Tierras de Granadilla, muy cercana al Valle del Jerte, los trabajos continúan sin descanso, pero con cada vez más esperanza entre la desolación.