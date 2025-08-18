Logo de cuatrocuatro
Ya son cinco días con las líneas de alta velocidad Madrid-Galicia suspendidas por los incendios

Los trenes entre Madrid y Galicia continuarán suspendidos todo el día ante la ola de incendios de OurenseNoticias Cuatro
La línea de trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia continuará suspendida todo el día debido a los incendios próximos a las vías que han obligado a Adif, el gestor público de la infraestructura ferroviaria, a paralizar la programación habitual de los trenes de Renfe. Informa Clara Infiesta.

La previsión anterior apuntaba a la cancelación de la circulación, al menos, hasta las 17.00 horas, pero fuentes de Renfe han confirmado a Europa Press que la línea continuará sin operaciones el resto del día, a la espera de lo que suceda mañana.

En un comunicado, Renfe explica que la circulación no se restablecerá hasta que las autoridades competentes permitan hacerlo, aunque ha programado una serie de circulaciones especiales para dar salida a los viajeros con origen o destino en Madrid y Zamora.

En concreto, ha habido un tren a las 7.14 horas desde Madrid a Zamora y otro a las 8.40 en sentido contrario. También a las 13.20 y 20.23 desde Madrid y a las 14.36 y 22.00 desde Zamora.

Los incendios forestales también afectan a las línea León-Monforte de Lemos (Montefurado-Vilamartín), Zamora-Sanabria (Carbajales-Sarracín de Aliste)y Guardo-Puente Almuhey (León-Palencia) de la línea de ancho métrico.

