Carta Verde del coche: un documento imprescindible si vas a viajar en coche al extranjero

¿Qué documentación se debe llevar en el coche para evitar la multa de 500 euros de la DGT?

En la planificación de unas vacaciones por carretera al extranjero, hay un detalle que muchos conductores pasan por alto: la Carta Verde. A pesar de su apariencia burocrática, este documento acredita que el vehículo está asegurado conforme a los estándares del país de destino, y puede ser la diferencia entre un viaje tranquilo o una multa inesperada, incluso la inmovilización del coche.

Desde que entró en vigor el sistema del Certificado Internacional de Seguro (CIS), más conocido como Carta Verde, este documento ha servido como pasaporte asegurador entre más de 40 países. Aunque en la Unión Europea ya no es obligatorio mostrarlo gracias al principio de libre circulación, sigue siendo imprescindible en muchos otros destinos que no aplican la normativa comunitaria.

Más específicamente, la Carta Verde es un certificado que garantiza que un vehículo dispone de seguro de responsabilidad civil válido fuera del país de origen. Fue creado por el Consejo de Oficinas Nacionales de Seguro, conocido como el Council of Bureaux, para unificar los criterios legales entre países en caso de accidente con vehículos extranjeros.

Con ella, se asegura que si provocas un siniestro, los daños a terceros estarán cubiertos por tu aseguradora, bajo las normas mínimas del país donde ocurra el incidente. No cubre daños propios ni asistencia en carretera, salvo que tu póliza contemple coberturas específicas en el extranjero.

¿En qué países sigue siendo obligatoria?

En el espacio Schengen, Reino Unido o países como Andorra, Islandia, Liechtenstein o Noruega, no necesitas presentarla. Sin embargo, si tu destino es Albania, Marruecos, Ucrania, Túnez, Bosnia o Turquía, sí es obligatoria. En estas fronteras puede ser requerida para permitir el acceso o, en caso de accidente, para comprobar que no se circula sin seguro.

Tal y como explica OFESAUTO, la Oficina Española de Aseguradoras de Automóviles, el documento sigue siendo exigido en aquellos países que no están dentro del Espacio Económico Europeo o no han firmado tratados de reconocimiento mutuo.

Circular sin Carta Verde en un país que la exige puede conllevar sanciones administrativas, inmovilización del vehículo o la necesidad de contratar un seguro provisional en la frontera, lo que puede resultar muy caro. Además, en caso de siniestro, tu aseguradora podría negarse a cubrir los daños si no se respetaron los requisitos contractuales.

¿Cómo conseguir la Carta Verde?

La mayoría de aseguradoras permiten descargar la Carta Verde desde el área privada del cliente o solicitarla sin coste a través del servicio de atención. Algunas compañías, como Allianz Direct, Mutua Madrileña o Qualitas Auto, la emiten de forma instantánea en PDF. En otros casos, puede tardar entre 2 y 5 días en llegar por correo.

Aunque no es obligatoria en la UE, llevarla siempre contigo puede ahorrarte muchos problemas, sobre todo si vas a pasar por zonas fronterizas, alquilar coches en el extranjero o conducir por rutas poco turísticas.

Lo que debes tener en cuenta respecto a la Carta Verde:

Consulta en la web de OFESAUTO si tu destino exige Carta Verde.

Solicítala a tu aseguradora incluso si no es obligatoria: tenerla facilita gestiones en caso de accidente.

Llévala impresa y, si es posible, también en formato digital.

En caso de llevar remolque o caravana con matrícula propia, necesitas un certificado para cada uno de ellos.

Viajar por carretera más allá de las fronteras nacionales y europeas puede ser una aventura enriquecedora, pero también exige precauciones. Asegurarse de llevar la Carta Verde es una de ellas, y se trata de un aspecto que no debería considerarse un trámite menor, sino una garantía legal, una protección frente a imprevistos y una responsabilidad con los demás conductores. En un entorno donde las fronteras vuelven a endurecerse y la movilidad internacional es cada vez más diversa, este certificado es, más que nunca, una suerte de salvoconducto asegurador en múltiples territorios.