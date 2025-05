¿Qué documentación se debe llevar en el coche para evitar la multa de 500 euros de la DGT?

Circular por las carreteras españolas con la documentación en regla no es solo un acto de responsabilidad, sino también una obligación legal. En 2025, la Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene sanciones de hasta 500 euros por no llevar determinados documentos cuando se está al volante, una infracción que puede derivar incluso en la inmovilización del vehículo. Conocer qué papeles son imprescindibles, y cuáles conviene llevar aunque no sean obligatorios, puede evitar más de un disgusto, además de una cuantiosa multa.