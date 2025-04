¿Es obligatorio dar garantía cuando se vende un coche entre particulares?

La compraventa de vehículos usados entre particulares es una práctica de lo más habitual en nuestro país, pero eso no implica que esté exenta de ciertas dudas legales. Una de las más habituales gira en torno a las garantías: ¿tiene obligación el vendedor de ofrecer algún tipo de garantía al comprador? La respuesta no se limita a un simple sí o no, ya que la legislación vigente establece un marco específico que, aunque distinto del aplicable a los profesionales, impone ciertas responsabilidades.