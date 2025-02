Cómo cancelar el seguro de tu coche

En España, la cancelación del seguro de coche está regulada por la Ley de Contrato de Seguro . Según el artículo 22 de esta norma, los asegurados deben comunicar su intención de no renovar la póliza al menos 30 días antes de la fecha de vencimiento. Este plazo se plantea para garantizar que las aseguradoras tengan tiempo suficiente para poder procesar la baja sin que ello afecte al servicio.

Si ya has pagado la prima anual y decides cancelar antes de la fecha de vencimiento, consulta si la aseguradora reembolsará la parte proporcional no consumida. No todas las compañías lo permiten, pero algunas sí que contemplan esta posibilidad.