La Guardia Civil reabre la investigación del crimen seis años después de la muerte de Miriam en Meco

Crimen de Meco: ¿Cómo era realmente la relación entre Sergio y Mimi?

Compartir







Miriam Vallejo fue asesinada el 16 de enero de 2019 en la localidad madrileña de Meco, pero el caso aún está sin resolver. Salió de su casa para pasear a los perros y su cuerpo fue encontrado más tarde a 900 metros de donde vivía, tras recibir 89 puñaladas con un machete.

En su momento, el principal sospechoso fue el compa ñero de piso de la víctima y novio de su amiga, Sergio, y se barajaban dos hipótesis: un posible acercamiento por parte de Sergio con respuesta negativa de ella o una posible infidelidad que descubre Miriam por parte del sospechoso a su amiga con otra mujer. Sergio termina ingresando en prisión, pero a los pocos meses la jueza lo deja libre por falta de pruebas.

Sin embargo, 6 años después, parece que puede estar cerca conocer quién fue el autor de este brutal asesinato. La Guardia Civil ha reabierto la investigación y un amplio dispositivo se encuentra en la zona reconstruyendo paso a paso la noche en la que Miriam recibió 89 puñaladas.

Aunque las autoridades no han querido entrar más en detalles si comentaban a nuestra compañera que "no estarían haciendo esto si no hubiera algo claro". Acto seguido, Leticia Santos señalaba: "No nos quieren dar el dato exacto, pero sí que saben que hay un principal sospechoso nuevo. Hay algo nuevo que ha hecho reactivar la investigación", afirmaba la reportera.

El padre y la tía de Miriam hablan para 'En boca de todos'

Además, el programa tenía la oportunidad de hablar con Juan y María, padre y tía de la víctima. Juan se mostraba muy ilusionado porque se haya vuelto ha abrir la investigación: "Estoy muy ilusionado, Nacho", confesaba al presentador. A continuación señalaba, que siempre se ha mostrado muy reticente a salir en los medios de comunicación, pero que después de 6 años, aunque continúa el dolor, tiene más fuerzas.

En esta conexión, Juan se abría por completo y confesaba cómo se entera de que han matado a su hija: "Estaba durmiendo y me llamaron para darme la noticia. En ese momento, yo y mi mujer, morimos". Desde ese momento, indica que ha sido muy duro seguir viviendo y que han necesitado ambos medicinas y tratamientos psicológicos para poder seguir adelante.