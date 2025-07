Se ubican en una zona más iluminada y cercana a las aceras

Electrolineras, patinetes y jabalíes: las señales de tráfico que incorpora la DGT por primera vez en 20 años

Compartir







LeónLos conductores y conductoras leonesas se encontraban el pasado viernes por primera vez una novedosa señalización en un parking en superficie de la ciudad. Plazas de aparcamiento solo para mujeres. La medida, iniciativa del ayuntamiento y que ya se realiza en otras ciudades europeas, ha hecho saltar la polémica, informa Noemí Bautista en el vídeo.

También se han dibujado, al lado de las de mujeres, plazas para las familias numerosas, con las que se intenta fomentar el transporte compartido. Desde el ayuntamiento aseguran que su diseño se corresponde con una perspectiva de género en la movilidad. Pero ¿qué opinan las conductoras de León?

La opinión de las leonesas, entre la duda y lo absurdo

Algunas no saben en realidad si pueden aparcar o no porque dudan de si es solo para mujeres embarazadas. Lo que sí que les parece bien es que estén en una zona más iluminada y cercana a las aceras. El uso del rosa y la falda ha dado para opinar. Una vecina asegura a Noticias Cuatro que, si es por llevar a menores, le parece sexista, "porque si viene mi marido con mi hijo debería poder aparcar igual". Otra apunta, más confundida, que "no sabía que era solo para mujeres".

A algunos hombres les ha parecido algo absurdo e injusto y dudan de si les llegaría una multa si aparcan aquí. En realidad, pueden estacionar sin problema porque son señalizaciones simbólicas, simplemente invitadas a ser respetadas por civismo. "Me parece un poco discriminatorio, no se si es para bien o para mal pero está vacío", apunta un joven.

PUEDE INTERESARTE Cómo bajar la temperatura del coche en plena ola de calor: los riesgos de conducir con 35ºC

Una medida alemana que no es obligatoria

La medida ya se lleva aplicando en países como Alemania desde los años 90, no exenta de una polémica sexista. La idea es salvaguardar la seguridad de las mujeres para evitar agresiones sexuales. Las plazas reservadas, en este caso, se encuentran cerca de la acera de la avenida Reyes Leoneses, en una zona más iluminada, con el objetivo de facilitar su salida del parking de forma segura. Es, además, donde se ubicará un previsiblemente frecuentado intercambiador de transportes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Las plazas en cuestión, seis para mujeres y seis para familias numerosas, forman parte de la 'zona naranja' de la ORA, suscrita a una tarifa. La empresa gestora 'Eulsa' ha afirmado que no se trata de señales homologadas por la DGT y afirman se tratarán como cualquier otra plaza naranja, tal y como determina la ordenanza.