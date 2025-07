Los acusados de apedrear a un concejal responden: niegan la agresión y acusan al concejal de golpear a Carmen, pareja del militante de VOX

Un militante de VOX apedrea a un concejal del PSOE de Aldosux (Almería): “Utilizaba la piedra como si fuera un martillo”

José Manuel Gil, concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Aldosux, entró en 'En boca de todos' para denunciar que un vecino de la localidad, le increpa y comienza a golpearle sin piedad con una piedra en la cabeza causándole heridas graves. Sin embargo, hoy la mujer de este vecino y militante de VOX, cambia por completo esta versión de los hechos y explicaba qué sucedió.

Manuel Cuadra, alcalde de Aldosux, aseguró que existían otras denuncias contra el agresor, entre ellas, una suya porque intentó agredirle unos meses antes. A pesar de haber denunciado, este concejal sigue temiendo por él y por su familia, al igual que el resto de personas a las que increpa en su pueblo.

“Simplemente iba circulando con mi coche y este señor me dijo que parara que esto se iba a acabar… Se dedicó a darme pedradas, pero no pedradas, sino a modo de martillo… me protegía con los brazos, no podía hacer otras cosas”, ha explicado el concejal todavía recuperándose de las agresiones.

El concejal del PSOE también nos relató durante la entrevista cómo el agresor le denunció por una supuesta agresión a su esposa de la que salió absuelto y de la relación que existe entre las agresiones y la diferencia ideológica entre ellos “me gritaba cocainómano y putero, insultos que en este momento se están dirigiendo a mi partido”.

Hablamos con Carmen, pareja del presunto agresor

La esposa del supuesto agresor y acusada también de agredir a José Manuel Gil, asegura que es todo mentira y señalaba: "Lo que dice es totalmente mentira. Yo vengo a limpiar la imagen de mi marido. Él no tenía la intención de mancharse las manos con este señor, pero es la segunda vez que este hombre me agrede".

Sobre esta agresión, Carmen relataba cómo sucedió: "Yo estaba regando las plantas y él se bajó del coche, me comenzó a chillar y me cogió del cuello con fuerza. Yo me metí para dentro de casa y mi marido salió. Yo no vi lo que ocurrió, pero llegó chorreando de sangre". Además, asegura, que tras este suceso, fue al médico: "Me dejó marcas y tengo mi parte de lesiones", apuntaba.

En referencia a la primera agresión, fue en el año 2022 y provocada por pedir un cambio de contador: "Nos vino una factura muy elevada, para mí inventada por ellos, vino el operario del Ayuntamiento y cuando yo cogí el contador para llevarlo a verificarlo, él me dio un manotazo, me lo quitó y lo tiró al suelo".