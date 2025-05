Miguel Barroso 20 MAY 2025 - 11:30h.

El crimen de 'La viuda negra de Patraix': próximamente el estreno de la película en una conocida plataforma

Los audios inéditos de la ‘viuda negra’ de Patraix: Maje y Salvador se delataron en sus conversaciones

Maje y Salvador, su amante, fueron condenados a 22 y 17 años de cárcel respectivamente, por el asesinato de Antonio, la pareja de la apodada tras el crimen como 'la viuda negra de Patraix'. En unos días, una conocida plataforma estrenará una película basada en este terrible crimen. Javier Martínez, periodista de 'Las provincias' nos cuenta todos los detalles sobre este film.

Antonio Navarro murió en agosto de 2017 cuando Salvador Rodrigo le mató a cuchilladas tras haber sido manipulado por María Jesús 'Maje' Moreno, su amante y esposa de Antonio, de la cual desconocía que la joven tenía una relación con otros tres hombres más. Según la policía, Maje quiso deshacerse de su marido porque le impedía su desenfrenada vida sexual, pero en su objetivo también había motivos económicos. En concreto: dos seguros de vida, una herencia y una pensión de viudedad.

Los detalles de la película sobre este macabro crimen

'En boca de todos' ha conectado con Javier Martínez, periodista, para descubrir todos los pormenores de esta nueva película basada en 'La viuda negra'. En referencia a si se ha pedido autorización a las familias, tanto de los condenados como de la víctima para esta producción, explicaba: "Hay varias líneas que ni Netflix ni Bambú han querido sobrepasar. La primera es no contactar con los asesinos y la otra, intentar no hacer daño a la familia de la víctima".

Sobre este último punto, sobre intentar no hacer daño a la familia de la víctima, el periodista apuntaba: "Han hecho una adaptación rigurosa a los hechos probados en la sentencia, se decidió también no grabar en Novelda, porque viven los padres y el hermano de la víctima. Así mismo, confesaba, que no se ha hecho la recreación de la escena más cruel, el apuñalamiento de la víctima dentro del garaje".

Por último, Javier Martínez señalaba, que la familia de la víctima no quiere saber nada de este tema y que incluso han prohibido a su abogado hablar de este tema con cualquier medio de comunicación.