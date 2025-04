Kaio Amaral, uno de los asesinos de Samuel Luiz condenado a 20 años de cárcel, escribe una carta desde la cárcel en la que se declara inocente aunque admite haber sido un cobarde por no haber ayudado al fallecido. 'En boca de todos' repasa todos los detalles de esta carta enviada por uno de los asesinos de Samuel Luiz.

"Soy Kaio Amaral y fui condenado a 20 años de prisión por el asesinato de Samuel Luiz, un crimen que no cometí", comenzaba el escrito de uno de los condenados por el asesinato del joven.

Desde la cárcel, Kaio sigue defendiendo su inocencia: "Yo nunca toqué a Samuel, ni para cogerle el teléfono ni para pegarle". Además, asegura, que lo que le pasó a Samuel esa noche no fue por su condición sexual y afirma que si él no hubiera sido homosexual, el caso no hubiera tenido tanta repercusión.