"Desde que yo entré siempre era así", comparte ante dos madres de bebés que forman parte del centro. La becaria, de 17 años de edad, no dudó ni un segundo en denunciar lo que veía día tras día. En las imágenes puede verse además cómo otras dos trabajadoras no se conmueven ante las palabras y el comportamiento de su compañera contra un niño. "Llegaban asustados y llorando, y todo el que no comía terminaba comiendo", asegura.